Välisminister Urmas Reinsalu kutsub Lätit ja Leedut taastama Balti reisimulli, kuna riikide koroonaviiruse nakatumisnäitaja on ühtlustunud. Läti välisminister Edgars Rinkevics ütles ERR-ile, et lisaks nakatunute arvule peaks arvestama ka teistes Balti riikides kehtestatud piiranguid ja testimist.

Läti nakatumisnäit 100 000 inimese kohta kahe nädala jooksul on nüüd 51,8 ja see ületab esimest korda Eesti oma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Läti epidemioloogid ja poliitikud on kogu kriisiaja jooksul pidanud peamiseks rahva tervist ja praegu on jõus soovitus ilma hädavajaduseta üldse mitte reisida. Valitsus Balti reisimulli taastamist arutanud ei ole. Praegu peetakse tähtsamaks, milliseid piiranguid viiruse leviku ohjeldamiseks veel kehtestada. Peaminister Krišjanis Karinš on kutsunud teisipäeva hommikuks kokku kriisijuhtimisnõukogu.

Samas on teada, et Läti ei nõua enam kümnepäevasesse isolatsiooni jäämist nendest riikidest tulijailt, kus nakatumisnäit on Läti omast väiksem. Otsus tehakse reedeste andmete põhjal nädalaks ette. Eesti välisministri arvates on aga just praegu, kus olukord on mõlemal pool piiri enam-vähem sama, õige aeg leppida kokku uues Balti reisimullis.

"Ma ennustasin, et see ühtlustumine aset leidab ja ilmselt on mõtet teha katse seda Balti mulli uuesti taastada ja öelda, et kui meil on sarnane epidemioloogiline olukord, siis me komakohtade järgi me üksteisele ei hakka karantiine kohaldama," ütles Reinsalu. "Praegu on see nagu fotofiniš, kus ühel päeval on ühel karantiin ja teisel päeval teisel karantiin. Ma arvan, et see lihtsalt ei ole mõistlik," lisas ta Reinsalu.

Välisminister Edgars Rinkevics kordas "Aktuaalsele kaamerale" seisukohti, mida Läti on oluliseks pidanud kogu kriisiaja jooksul.

"Meie näeme Balti reisimulli mitte ainult kui numbrite mulli, vaid ka kui metoodikamulli ning vähem või rohkem harmoniseeritult epidemioloogiliste probleemide lahendamise mulli. Selles küsimuses tuleb nõu pidada terviseministeeriumiga. Sarnased numbrid, milles kunagi kokku leppisime, on ainult üks pool. Teine osa on kokkulepe sarnase epidemiloogilise lähenemise suhtes - isolatsioonikohustus, testimine ja muu," rääkis Rinkevics.

Samas on ka Läti ekspertide seas levimas arvamus, et erinevalt kevadest ei saa praegu kõike lukku panna. Teisalt tuleb vähemalt 60 inimese nakatumine Riia ühes keskkoolis ja teisedki suureks paisunud kolded kontrolli alla saada enne, kui rääkida küllasõitudest ja pidudest.

"Sellist olukorda nagu kevadel me üle ei ela. Kuid teame, et ohtudeks on siseruumid, baarid ja peod. Samas teame ka seda, kuidas selle haiguse levikut saab piirata," ütles Läti peainfektsionist Uga Dumpis.

Tänasest tuleb enne Lätti sisenemist täita elektroonilises andmebaasis ankeet. Tõenäoliselt karmistatakse teisipäeval maskikandmiskohustust.