Liikmesriikide juhtide neljapäeval algaval kogunemisel arutatakse läbirääkimisi Suurbritanniaga. Euroopa Liidust lahkunud brittidega peetakse tulevaste suhete üle läbirääkimisi, üleminekuperiood lõpeb 31. detsembril, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peamised vaidluspunktid on õiglased konkurentsireeglid ja kalapüügiõigused, milles liikmesriigid pole valmis järele andma.

"Oleme valmistunud mõlemaks stsenaariumiks. Kõik peaksid teadma, et leppeta stsenaarium on kõige hullem mitte ainult Euroopa Liidu, vaid ka Suurbritannia jaoks. Me oleme selleks ettevalmistunud, kuid näeme vaeva ka hea leppe, kestliku leppe nimel, mis oleks mõlemale aktsepteeritav," ütles Saksamaa Euroopa asjade minister Michael Roth.

"Euroopa Ülemkogu toimub sel nädalal, millel on väljavaated leppeks. Loodan, et suudame kokku leppida, kuid see nõuab peamiselt samasugust head tahet, pragmatismi ja paindlikkust Euroopa Liidult nagu Suurbritannia ja peaminister on juba näidanud," sõnas Suurbritannia välisminister Dominic Raab.