Suurbritannia on valmis lahkuma Brexiti-järgsetelt kaubanduskõnelustelt leppeta, kui Euroopa Liit oma positsioni ei muuda, ütles peaminister Boris Johnson reedel.

Tema sõnul ei suhtu EL läbirääkimistesse tõsiselt, mistõttu peab Suurbritannia olema valmis toimima jaanuarist alates Maailma Kaubandusorgaisatsiooni (WTO) reeglite järgi, kui Brüssel just oma lähenemist fundamentaalselt ei muuda.

Johnson lisas, et EL keeldub sõlmimast Suurbrianniaga sellist kaubanduslepet nagu Kanadaga, ehkki just seda London soovib.

Johnsoni avaldus on vastus EL-i liidritele, kes ütlesid neljapäeval Brüsselis alanud tippkohtumisel, et Ühendkuningriik peab oma positsioonides järele andma, kui tahab, et kokkulepe võimalikuks saaks.

Britid olid varem ähvardanud kõnelustelt lahkuda, kui EL-i tippkohtumise lõpuks – reede õhtuks – kokkuleppele ei jõuta.

Nii kaugele Johnson siiski ei läinud, kuid tema sõnul näib EL olevat leppe põhiidee hüljanud.

"Nii palju kui mina aru saan, on nad vabakaubandusleppe idee hüljanud. Kui nende suhtumine põhimõtteliselt ei muutu, läheme Austraalia lahenduse peale välja," ütles ta.

Austraalial ei ole EL-iga kõikehõlmavat kaubanduslepet.

Suurbritannia astus Euroopa Liidust välja 31. jaanuaril ning lahkub EL-i ühisturult ja tolliliidust 31. detsembril, mil saab läbi 11 kuud kestev üleminekuperiood.

Briti välisminister Dominic Raab süüdistas samuti EL-i jäikuses, kuid ütles, et erimeelsused on väga väikesed.

"Kokkulepe tuleb saavutada, aga selleks on vaja paindlikkust mõlemalt poolelt," ütles ta BBC-le. "Euroopa Liidul tundub seda pisut puudu jäävat."

Raabi sõnul ollakse eri meelt vaid kahes küsimuses: EL-i laevade pääsus Briti kalavetesse ja võrdsetes mängureeglites, mis tagaksid Suurbritannia ja EL-i õiglase majanduskonkurentsi.