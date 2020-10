Ideekavandi autorid on Ruben Tomas Verde, Eero Lunden, Ron Aasholm, Sander Aas ja Illimar Truverk.

Riigi Kinnisvara projektidirektor ja konkursi koordinaator Raivo Toom selgitas, et žürii hinnangul on võistlustöö innovatiivne, hoone arhitektuur esinduslik ja väärikas ning sobib riigigümnaasiumi kuvandiga.

"Peasissepääs on suunatud peamisele liikumisteele, väliselt õrn ja õhuline hoone on seestpoolt tehtud kontrastiks puiduselt hubaseks. Koolihoone suhtleb aktiivselt sisehooviga: sisehoovi pool asuvad valgusküllased suured terrassid, amfiteatrilik astmestik maapinna tasandil pakub erinevaid kasutusvõimalusi. Endla tänavaga külgnev välikorvpalliplats on intrigeeriv, ühelt poolt toob ta lapsed linnaruumi, näitab kooli aktiivset siseelu ja loob pausi muidu väga tiheda liiklusega Endla tänavaga," kirjeldas Toom.

Haridusminister Mailis Reps ütles, et riigigümnaasiumite loomisega panustab riik Tallinnas õppekohtade arvu suurendamisse. "Riigigümnaasium saab heaks partneriks linna koolidele ning koos paljude lähedal asuvate haridus- ja kultuuriasutustega moodustab kesklinnas mõnusa hariduslinnaku," lisas ta.

Arhitektuurivõistluse teine koht läks ideekavandile "Haridusmägi", mille esitas konkursile Karisma arhitektid ning autorid on Kai Süda, Risto Parve, Marju Tammik, Diana Taalfeld ja Mait Väljas.

Kolmanda koha saavutas ideekavand "Nurgakivi", autoriteks Alvin Järving, Ott Alver, Mari Rass, Jõnn Sooniste, Karoliine Kuus ning Lill Volmer arhitektuuribüroost Arhitekt Must.

Ergutuspreemia võitsid ideekavandid "Carpe Diem", autoriks Egon Metusala ja Liis Uustal arhitektuuribüroost MA ning "Mägi/2" arhitektuuribüroost KOKO arhitektid ning autorid Andrus Kõresaar, Raivo Kotov, Lembit-Kaur Stöör, Martin Tago, Xenia Angela Sooniste ning Eleriin Tekko.

Tõnismäe riigigümnaasiumi koolihoone on planeeritud kuni 900 õpilasele ning 80 õpetajale. Planeeritava riigigümnaasiumi õppehoone eeldatav suletud netopind on umbes 7075 m². Lisaks Endla tn 13, Lõkke tn 5 ja 3a kinnistutele kuulus võistlusalasse veel tänavamaa Endla tänaval kõnnitee ja tänavahaljastuse mahus ning osa Lõkke tänavat kõnnitee ja sõidutee mahus tänava vastas külje kinnistute piirini.

Žüriisse kuulusid Indrek Riisaar haridusministeeriumist, arhitekt Kaidi Põldoja Tallinna linnaplaneerimise ametist, Eesti Arhitektide Liidust Martin Aunin ja Ra Luhse ning Eesti Sisearhitektide Liidust Eeva Masso. Žürii koordinaator oli arhitekt Kalle Komissarov.

Ideekonkursi preemiafond on kokku 36 000 eurot: esimesele kohale 12 000 eurot, teisele 9000 eurot ja kolmandale 6000 eurot. Ergutuspreemiaid anti välja kaks ning kokku summas 9000 eurot.

Järgmisena korraldab Riigi Kinnisvara väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse projekteerimistööde tellimiseks ideekonkursi võitjaga. Gümnaasiumihoone ehitustöid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

Arhitektuurivõistluse korraldasid Riigi Kinnisvara, haridusministeerium, Tallinna linnavalitsus ning Eesti Arhitektide Liit.

Kokku tegutseb käesoleva aasta 1. septembri seisuga Eestis 16 riigigümnaasiumi 13 maakonnas. 2021. aastal alustavad õppetööd riigigümnaasiumid Tabasalus, Paides ja Saaremaal, 2022. aastal Rakveres, Tallinnas Mustamäel ja Laagris ning 2023. aastal avatakse Rae, Tallinna (Kolde pst, Tõnismäe) ja Narva (Puškini tn ja Kraavi tn) riigigümnaasiumid.