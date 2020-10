Saaremaa riigigümnaasium sai nurgakivi.

540 õpilasele planeeritud koolimaja avatakse 2021. aasta septembris. Tänavu 1. mail alustas riigigümnaasiumi direktorina tööd Ivo Visak.

Saaremaa gümnaasiumi koolihoone on kompaktse vormiga, osaliselt kahe-, osaliselt kolmekorruseline, kus hoone kandvad konstruktsioonid on ristkiht- ja liimpuitkonstruktsioonidest. Koolihoonel on keskne, läbi korruste ulatuv aatrium, mis ühendab kahte klassiruumidega hoonetiiba.

Ka klassiruumide esised ühisalad on avarad ja liigendatud. Vaiksemad tsoonid võimaldavad omaette olemist.

Läbi kahe korruse kulgevad õhuruumid ning valgusšahtid katuselt annavad ühisaladele täiendavalt valgust ja õhulisust.

Koolihoone autorid on Martin Kinks, Risto Parve, Kai Süda, Margit Valma ja Heldi Jürisoo arhitektuuribüroost KARISMA arhitektid, kes võitsid 2018. aastal korraldatud arhitektuurivõistluse ideekavandiga "Sirge".

Riigi Kinnisvaral on koostöös haridusministeeriumiga ehituses lisaks Saaremaa riigigümnaasiumile ka Laagri riigigümnaasiumi õppe- ja spordihoone, Tabasalu haridushoonete kompleks ning Laagri riigigümnaasium. Ehituslepinguid on sõlmitud kokku 21,6 miljoni euro väärtuses. Uued koolimajad saavad valmis järgmisel ning ülejärgmisel aastal.

Gümnaasiumihoone ehitustöid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.