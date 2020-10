Armeenia jalgpallikoondis, mis kolmapäeva õhtul kohtub Lillekülas Eesti koondisega, on Tallinnas rikkunud Euroopa jalgpalliliidu isolatsiooni ja ohutusreegleid. Terviseameti juht Üllar Lanno ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Eesti ja Armeenia jalgpallikoondise rahvuste liiga mängu ärajäämine kolmapäeva õhtul rippus juuksekarva otsas.

Kuidas te Armeenia jalgpallurite käitumist kommenteerite? Mida te tegite, kui kuulsite, et meeskond liikus keelust hoolimata linna peal ringi?

Me saime teate teisipäeva keskpäeval alaliidult, et üks Armeenia koondise inimene on andnud positiivse proovi. Rahva suus tuntuks saanud koroonadetektiivid tegid kindlaks kõik lähikontaktsed, mis on mingi kogus meeskonnaliikmetest, kellele me pakkusime võimalust korduvat testi teha, et kinnitada, et neil haigust ei ole.

Läbirääkimised lõppesid edukalt, Armeenia meeskond ütles, et jah, nad lähevad testi tegema. Ja vahetult pärast südaööd tuli teine sõnum, et Armeenia meeskonna liikmed ei ole nõus testi tegema.

Pärast meie hommikust staabikoosolekut 10.30 paiku panime kokku uue katse kõiki oma partnereid kaasates, keda siinjuures tahaks väga tänada, et poole tunni jooksul testida kõik need inimesed ära, mida on kogu delegatsiooni mõttes väga suur arv - 47 oli see koguarv. See oleks tehniliselt andnud võimaluse veel õhtul kella 19-ks saada selguse majja, mis oleks andnud kindluse meie enda sportlastele, et nakkusoht nende jaoks on viidud võimaliku miinimumini.

Nad käisid linna peal ringi, see polnud professionaalne?

Meie enda töötaja, kes käis ka nende proovi ootel seal hotellis poolteist tundi, nägi seda ise pealt.

Mida see nüüd meie koondise mängijatele tähendab, sest mängu ju ära ei jäetud?

Tegelikult mängu ärajäämine oli juuksekarva kaugusel, sest oli vaja kaaluda kõiki võimalusi, mida see mängu ärajäämine endaga kaasa toob.

Nii kurb kui see ka ei ole, siis tippsportlastele, tänasel hetkel Eesti koondises oma külalisi vastu võttes tähendab see seda, et nemad peavad olema kuni teisipäevani, kui õhtul tehakse neile proov ja saab täis nakkuse võimalik levitamise aeg, karantiinis ja alates kolmapäevast saavad nemad oma sportlikku tegevust alles jätkata.

Kui nendest nüüd keegi osutub positiivseks, siis on kaks nädalat karantiini hotellis veel otsas. Meie enda sportlaste jaoks oli see väga halb üllatus.