Neljapäeva pärastlõunal teatas Taavi Rõivas, et otsustas poliitikast lahkuda ja suundub erasektorisse. Tema moodustatud valitsuste ministritele Jevgeni Ossinovskile (SDE) ja Margus Tsahknale (endine IRL, praegune Eesti 200) see aga üllatusena ei tulnud.

Ossinovski ütles ERR-ile, et tema hinnangul oli selline käik täiesti ootuspärane.

"Eks Taavil on olnud pärast peaministri ametist vabaks saamist teatud poliitilise tegevuse kriis," sõnas Ossinovski. Ta täpsustas, et Rõivas kandideeris europarlamenti, kuid ei osutunud valituks ning noore inimese puhul on loogiline soov oma elus muudatusi teha.

Tsahkna ütles ERR-ile, et on ka ise sama etapi üle elanud ning tervitab Rõivast erasektoris.

"Kindlasti on see talle huvitav ja põnev kogemus ja loodame, et tal läheb väga hästi. Talle tuleb seeläbi ka isiklik kogemus, kust tuleb raha ja maksud, mida valitsus ümber jagab," sõnas Tsahkna.

Ossinovski oli Rõivase esimeses valitsuses haridus- ja teadusminister ning teises tervise- ja tööminister.

Tsahkna kuulus Rõivase teise valitsusse sotsiaalkaitseministrina.