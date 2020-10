Kallas Rõivase lahkumisest: poliitikas olemine pole elu ja surma küsimus

"Reformierakonna tugevus on see, et meie inimestel ei ole poliitikas olemine elu ja surma küsimus vaid meil on eluterve rotatsioon era- ja avaliku sektori vahel. Kui Taavi on olnud poliitikas üle 20 aasta, ongi tal suurepärane hetk proovida elu ettevõtluses. Loomulikult on meil fraktsioonina kahju, et nii tubli tegija läheb erasektorisse, aga me soovime talle jõudu ja kõike head," märkis Kallas.

Rõivas on järjekordne tuntud Reformierakonna liige, kes teatas poliitikast lahkumisest. Varem on samasugusest otsusest teatanud Remo Holsmer, Arto Aas ja Kalle Palling.

Kallase sõnul on neil kõigil ühine nimetaja – nad on kõik olnud juba noorena poliitikas kõrgetel kohtadel. "Mina olin 14 aastat erasektoris, enn kui ma poliitikasse tulin. Ma arvan, et inimesed, kes on olnud 20 aastat poliitikas, peaksidki kätt proovima erasektoris," lausus ta.