"Veel täpselt mõtleme, aga oleme tegelikult pikka aega otsinud endale võimalikku uut kontorihoonet, tänastel pindadel on Tallinnas kitsaks jäänud," ütles Bigbanki tegevjuht Martin Länts ERR-ile.

Mullu oktoobris sõlmisid Danske Bank A/S ja Seli Kek Arendus Tallinnas Narva maantee 11 hoone ehk endise Danske Banki peahoone müügiks. Seli teatas toona, et plaanib bürooruumid välja üürida.

Aasta varem ostis ka Seli kinnisvarafirma Rondam Toomas Lumanilt Luminori peahoone aadressil Liivalaia 45.

Kinnistusraamatu andmete kohaselt ostis Bigbankile kuuluv OÜ Rüütli Majad hoone Selilt käesoleval nädalal.

"Eks me tegelikult oleme palju turu peal ringi vaadanud ja eks me siin erinevaid võimalikke variante oleme kaalunud," sõnas Länts.

Läntsi sõnul läheb panga kolimisega veel aega, kuna tegemist ei ole uusarendusega ning kontoriruume on vaja kaasajastada.

"Kõigepealt teeme selgeks selle, et milliseid konkreetseid töid on vaja hoonega teha, tegemist ei ole uusarendusega, selleks on vaja teatud renoveerimist teha. Kui me kunagi vaatame seda, kui me Tartus kolisime Kvartali keskusesse. Keskus oli valmis, aga need ruumid, kuhu ise kolisime, olid tühjad," rääkis ta.

Praegu tegutseb Bigbank Tallinnas suuresti rendipindadel, Läntsi sõnul on küsimus selles, kui palju ja missuguseid lepinguid pank pikendab. "Osad on meie enda ruumid, nende osas meil lõplikku otsust ei ole, kas rendime pinnad ise välja," lisas ta.

Hoone müügitehingu hinda osapooled ei avalikusta.