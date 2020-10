Sel aastal on Eestis sõlmitud rohkem kui 300 abielu vähem kui möödunud aastal sama ajaga. Lisaks on sel aastal olnud ka saja võrra vähem abielulahutusi.

Rahvastikuminister Riina Solman ütles, et abielulahutuste arv on aasta-aastalt langemas, kuid praeguse languse taga on ka kevadine eriolukord.

"Nimelt paistab, et eriolukorra tõttu edasilükatud perekonnasündmusel on väiksem tõenäosus üldse toimuda. Abielu puhul on see mõistetav, aga üllatav on, et ära jäi ka märkimisväärne arv lahutusi. Loodan, et sel aastal koroonakriisist häiritud pulmaplaanid saavad siiski teoks järgnevatel aastatel," ütles Solman.

Näiteks sõlmiti septembris 499 abielu ja lahutati 272 abielu.