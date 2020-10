Abielureferendumi eelnõu jõuab peagi riigikokku, hääletuse aeg pole selge

Koalitsioon võib abielu mõiste rahvahääletuse eelnõu anda riigikogule üle kas sellel või järgmisel nädalal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Abielu mõiste rahvahääletuse toimumise aja ja küsimuse täpsustamisega tegeleb demokraatia töögrupp. Helme sõnul on praegu veel otsustamata see, kas rahvahääletus toimub kohalike valimistega samal päeval.

"Meil on olemas eelnõu tekst ja seletuskirja põhi. Mille üle käib arutelu on see, et kas ta tuleb täpselt samal päeval kui on kohalikud valimised või on selle kuupäevaga mõtet natuke manööverdada," ütles Helme.

"Koalitsioonileppes on kirjas, et ta on samal päeval kohalike valimistega, koalitsioonipartneritel on ka teisi ettepanekuid. Eks me selle üle arutame ma usun et me oleme sellel lahendusele või kokkuleppele väga lähedal, et kui mitte sel, siis järgmisel nädalal anname eelnõu üle," sõnas Helme.