Terviseamet: koolivaheaeg võib olla viiruse leviku kriitiline murdepunkt

"Oleme olnud tublid, kuid ärme kaota valvsust. Kehtestatud piirangud on seni toiminud ja viiruse levik on stabiilne," kinnitas amet, lisades, et lähinädalad näitavad, kas uute nakatunute arv püsib samal tasemel, hakkab langema või tõuseb taas. Ühise pingutusega saame tõkestada viiruse levikut ja jätkata oma tavapärase eluga," selgitas amet.

Terviseameti hinnangul võib saada koolivaheaeg viiruse leviku kriitiliseks murdepunktiks.

"Hoolivalt käitudes saame kõik nakatumist vältida. Puhka koolivaheajal Eestis. Vaba aja veetmise võimaluste kohta saad info näiteks oma lähimast noortekeskusest. Kohalikud noorsootööasutused pakuvad tavapäraselt vaheajal palju huvitavaid tegevusi ja on arvesse võtnud ka selle, et tuleb tagada osalejate turvalisus. Palju üritusi ja tegevusi toimub värskes õhus," selgitas amet.

Negatiivse koroonaviiruse testiga tohib alates esmaspäevast Balti riikidest ja Soomest tulla Eestisse ilma eneseisolatsioonita. Amet märkis, et Eesti soovib Balti riikide ja Soome vahel ühise liikumisruumi taastamist, kuna koroonaviirusega seotud epidemioloogiline olukord on regioonis sarnane, kuid endiselt kehtib soovitus reisida vaid vältimatu vajaduse korral. Ameti sõnul on see eriti aktuaalne arvestades eesootavat koolivaheaega.