Ööpäevaga lisandus 26 koroonaviirusega nakatunut

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 14 inimesel. Ida-Virumaale lisandus kaheksa, Tartumaale kaks ja Jõgevamaale kaks positiivset proovi.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 35,52 (päev varem 35,74).

Haiglaravil on 32 patsienti, kellest üks on juhitaval hindamisel. Intensiivravi vajab kolm patsienti.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi 900 inimest

Ida-Virumaa uutest juhtumitest kolmel juhul saadi nakkus pereliikmete kaudu, kahel juhul töökohas, ühel juhul koolis ning ühel juhul läbi tuttavate. Ühe nakatumisjuhtumi asjaolud on täpsustamisel.

Kokku on ida regiooni tööpiirkonnas seitse aktiivset kollet: Kohtla-Järve kooli koldega on seotud 11 ja Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa inimest. Jõhvi kooli koldega on seotud üheksa ja Jõhvi hooldekeskuse koldega 19 haigestunut. Sillamäe kooli koldega on seotud 35 ja nii-öelda meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud kümme Kohtla-Järve ja Sillamäe haigusjuhtu. Narva töökoldes on seitse inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on 897 inimest, kellest on haigestunud 156.

Harjumaa uued juhtumid on kõik Tallinnas

Kõik Harjumaa uued juhtumid lisandusid Tallinna. Kuuel juhul on nakatunud varasema haige lähikontaktsed. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on selgitamisel.

Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada kuut kollet. Esimese töökoha koldega on seotud 42, teise töökoha koldega kaheksa ning kolmandas töökoha koldes on seitse haigestunut. Perekonna koldes on viis inimest. Nädalavahetusega lisandunud kooli koldes on kuus inimest ning töökoha koldes samuti kuus nakatunut.

Põhja regionaalosakonna inspektorite jälgimisel on 1240 inimest, kellest 234 on haigestunud.

Lõuna ja Lääne regioonis on nakatunuid kokku 74 inimest

Tartumaale lisandunud ühe juhtumi puhul on tegemist varasema haige lähikontaktsega, teise juhtumi nakatumise asjaolud on veel täpsustamisel. Jõgevamaa mõlemad nakatunud said viiruse läbi töökontakti.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 623 inimest, kellest 60 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on kaks kollet – töökoha kolle Võrus 24 inimesega ja Jõgevamaa töökoha kolle 20 inimesega.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 44 inimest, kellest 14 on haigestunud.

Eestis on kokku tehtud üle 242 000 esmase testi

Pühapäeva seisuga on Eestis koroonaviirusest tervenenud 3211 inimest. Neist 2403 inimese (74,8%) haigusjuhtum on lõpetatud, 808 inimese puhul (25,2%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Pühapäeva seisuga on haiglates lõpetatud 513 COVID-19 haigusjuhtumit 499 inimesega.

Eestis on surnud kokku 68 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Eestis on kokku tehtud üle 242 000 esmase testi, nendest 4078 ehk 1,68 protsenti on olnud koroonaviiruse suhtes positiivsed.

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA mobiilirakendust alla laaditud 157 950 korda ja haigeks märkinuid on 102.