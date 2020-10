Fotod: Tallinnas avaldati toetust samasooliste paaride õigustele

Meeleavalduse korraldajad kutsusid kõiki osalejaid ütlema "ei" kavandatavale abielureferendumile.

Meeleavaldust korraldavad Noored Sotsiaaldemokraadid, Vikerroos, Festheart Filmifestival, Vikerruum, Eesti LGBT Ühing ja mitmed vabatahtlikud. Samuti osalevad pea kõikide Eesti erakondade noortekogude esindajad.

Noorte Sotsiaaldemokraatide asepresidendi Karl Aaron Adsoni hinnangul on teema noortele hingelähedane.

"Nähes, kui palju inimesi tuli kohale Tartus toimunud heameeleavaldusele 4. oktoobril, veendusime, et teema on noortele oluline ja hingelähedane. Me ei tohi lasta valitsuserakondadel taga kiusata vähemusi ja tirida ühiskonda tagurlusse. Seetõttu tuleme taas tänavale, et öelda: "Meie toetame sooneutraalset abielu"," selgitas Adson.

Ürituse kaaskorraldaja Lemmit Kaplinski lisas, et enamiku Eesti erakondade noortekogude esindajate osalemine meeleavaldusel näitab, et noored hindavad euroopalikke väärtusi ja inimõiguste ning isikuvabaduste küsimused on nende jaoks kaalukeel.