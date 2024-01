Jaanuaris on abiellumisavalduse esitanud ligi poolsada samasoolist paari

Eesti suuremates linnades on jaanuari lõpupäevade seisuga kogunenud veidi enam kui 50 avaldust avaldust samasoolistelt paaridelt. Tallinnas moodustavad samasooliste avaldused tosin protsenti kõigist jaanuari abiellumisavaldustest.

Esmaspäeva seisuga on Tallinna perekonnaseisuametile esitatud 275 abiellumisavaldust, neist 35 on samasoolistelt isikutelt, ütles Tallinna perekonnaseisuameti juht Kristi Kail ERR-ile.

Abiellujate valitud kuupäevi Kail ütlema ei soostunud, kuid lisas, et kuupäevad on valitud hajusalt aasta lõikes, mis tähendab, et mitte kõik ei soovi abielluda esimesel võimalusel veebruari alguspäevadel ehk kuu aja möödumisel avalduse esitamisest.

Tartus on kuu jooksul kogenenud paarkümmend abiellumisavaldust samasoolistelt paaridelt, ütles Tartu linnavalitsuse perekonnaseisutoimingute osakonna juht Kristina Aabrams.

Aabramsi sõnul abiellub Tartus 2. veebruaril viis samasoolist paari. Ülejäänud abiellujad on oma pulmad kavandanud aasta teistele kuupäevadele.

Pärnus on esitanud abiellumiseks avalduse kaks samasoolist paari, sõnas Pärnu linna rahvastikutoimingute valdkonna juht Kristina Artma. Nende pulmad tulevad kevadel, lisas ta.

Jaanuarist sai esitama hakata avaldusi abiellumiseks üks kuu kuni kuus kuud ette. Seega saab Eestis sooneutraalse abielu sõlmida kõige varem 2. või 3. veebruaril, sõltuvalt sellest, kas abiellumisavaldus tehti füüsiliselt perekonnaseisuametis 2. jaanuaril või internetis 1. jaanuaril.

Samasooliste abielu saab sõlmida ka notari juures. Ka seal kehtivad samad reeglid, mis perekonnaseisuametnike juures - abiellumisavaldus tuleb esitada kuu aega enne. Ainult mõjuvatel põhjustel saab notar kuulist ooteaega lühendada.

Riigikogu võttis mullu 20. juunil vastu valitsuse usaldusküsimusega seotud perekonnaseaduse muudatused, mis annavad seadusliku õiguse abielluda ka samasoolistele paaridele. Eelnõu poolt hääletas 55 riigikogu liiget ning vastu 34.