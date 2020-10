Tartus jõuluturg tänavu ära ei jää, kuid on avatud vaid ühe päeva

Nagu varasemalt, kolib ka sel jõuluajal Tartu raekoja platsile valgusküla koos sihvaka kuuse, majakeste ja jõulujoogiputkadega, mis avatakse pidulikult esimesel advendiõhtul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuigi avamispäeval on valguskülast läbi käinud kuni 6000 inimest, usub linn, et seda kõike saab teha hajutatult.

"Kuivõrd valgusküla majakesed on juba ka varasematel aastatel olnud üksteisest parasjagu eemal ja nende ümber või sees tegutsevad inimesed saavad olla hajutatult ja nii paljukesi koos, kui palju tohib koos olla, siis selliste reeglite järgi me korraldame," kinnitas linnapea Urmas Klaas.

Esimesest advendist kuni jaanuari keskpaigani kestval jõulumaal ei ole põhirõhk kauplemisel, vaid tegevustel.

Tulemata ei jää aga ka jõuluturg - see toimub 12. detsembril.

Kui Tallinn leidis, et 75 müügiputkaga pole enam võimalik inimeste hajutatavust tagada, siis Tartu laadale on esmaspäeva seisuga registreerinud juba 66 kauplejat ning korraldajad ootavad putkasid kokku umbes sadakond.

"Esiteks on tõsine teavitus, on olemas sildid kahe meetri hoidmiseks. Teiseks on kätepesu ja desovahendi võimalused. Ja kolmandaks on ka see, et meie enda turutöötajad pluss turvatöötajad jälgivad, et kui tekivad suuremad kobarad, siis pööratakse inimeste tähelepanu sellele, et palume hoida distantsi," selgitas AS Tartu Turg tegevjuht Rene Kiis.

Erinevalt pealinna jõuluturust, mis on suuresti olnud suunatud välisturistidele, peab Tartu jõuluküla ja jõululaata rohkem kohalike inimeste ja kauplejate jaoks.

"Jälgime, kuidas on üldised trendid. Selge on see, et kui asi läheb hullemaks, siis me seda üritust ei korralda. Aga tänasel päeval küll, kõiki reegleid järgides püüame selle asja teha," ütles Kiis.