Läti tervishoiuminister tunnistas esmaspäeva õhtul Läti televisioonile antud usutluses, et terviseameti võimekus koroonaviiruse leviku jälitamisel ja tõkestamisel on ületatud.

Rohkema raha terviseametile suunamine "üksi ei aita", ütles Ilze Vinkele.

"Mida kõrgem on nakatunud inimeste arv, seda madalam on tõenäosus, et suudetakse kõik nakatunud [ja nende lähikontaktsed] kindlaks teha," selgitas minister.

Kui Läti suudab tuua 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta taas alla 50 piiri, siis võib riik tagasi pöörduda enne 16. oktoobrit kehtinud leebemate piirangute juurde, ütles Vinkele.

Esmaspäevase seisuga oli Läti näitaja 72,3. Lootust paranemisele annab viimaste päevade uute juhtude lisandumise stabiliseerumine.

Kolm nädalat on aeg, mille jooksul nakatumiste kurv võiks tasanduda - või tuleb kaaluda veel karmimaid piiranguid, ütles Vinkele. Viiruse levik on tsükliline, kuid riskiks on väga teravad tipud, mis võivad tervishoiusüsteemi üle koormata, möönis ta.

Lätis on koroonaviirusega haiglates rekordilised 80 inimest.

Esmaspäeval tehti Lätis 2215 koroonatesti, millest 44 olid positiivsed. Positiivsete juhtumite osakaal testitute seas ulatus kahe protsendini. Leedus lisandus 205 ja Soomes 131 koroonapositiivset.