Tervishoiuministeerium soovib pakkuda riigi poolt tasutud testimise võimalust ainult nendele, kellel on perearsti saatekiri, ütles ministeeriumi tervishoiuosakonna direktor Antra Valdmane. Siiski võidakse testimise korraldust taas kiirelt muuta, kui uue korra käivitumisel väheneb ööpäevas tehtavate testide arv järsult, lisas Valdmane Läti ringhäälingu vahendusel.

Praegu tehakse Lätis ühes ööpäevas koroonaviiruse test umbes 4000 inimesele, samas keskmiselt ainult 200 neist on tulnud testima perearsti suunamisel, ülejäänud on vabatahtlikud.

Muutus on vajalik selleks, et vähendada testimise järjekordi - nii oli näiteks kolmapäeval testile pääsemise ooteaeg kuus päeva. Ootama ei pea siiski need, kellel on vaja kohest testimist, näiteks need, kes peavad minema haiglasse. Läti tervishoiuministeeriumi plaani kohaselt peaks muudatused lühendama ooteaega maksimaalselt kahe päevani.

Ministeeriumi esindaja sõnul ei nõua testimiskorra muutus seadustes ümbertegemist, need saab ellu viia koheselt ministeeriumi korraldustega.