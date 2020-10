Välismaalt sissetoodud koroonanakkuse juhtude arv on möödunud nädalaga küll natuke vähenenud, kuid püsib endiselt 40 piiril, ütles kolmapäeval terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma.

Härma selgitas, et ülemöödunud nädalal toodi välismaalt sisse 44 haigusjuhtu, kuid nüüd oli neid 40. Peamiselt tulid haigestunud Venemaalt ja Ukrainast, neile järgnesid Suurbritannia, Austria, Poola ja teised Euroopa riigid.

"Viirus tuvastati enamasti kohe alguses, kui inimene riiki saabus, kas samal päeval, teisel või kolmandal päeval," ütles Härma ja lisas, et kõikidel viiruspositiivsetel kehtis ka isolatsioonikohustus.

Härma selgitas, et vähem oli neid juhte, kui haigus tuvastati seitsmendal või kümnendal päeval.

Eelmisel nädalal tehti ka Härma sõnul natuke vähem teste ehk 7,6 testi 100 000 elaniku kohta.

"Seda on piisavalt palju, et öelda, et Eestis ei ole hetkel ulatuslikku varjatud levikut. Sama teadmise annab madal positiivsete testide osakaal, mis eelmine nädal oli 2,1 protsenti," sõnas Härma.

Teadmata kohast nakkuse saanud inimeste osakaal on Härma sõnul viimased neli nädalat olnud langustrendis.

Kolmandik inimestest saab nakkuse töö juurest, sama palju pereringist ning viiendik välismaalt.

Härma selgitas, et laste puhul jagunevad nakatumised pooleks kodu ja kooli vahel. Eakad inimesed haigestusid Härma sõnul peamiselt kodus.

Uute juhtumite puhul olid Härma sõnul natuke alla veerandi inimestest asümptomaatilised.

"Me näeme hetkel langustrendi Eesti haigestumises," sõnas Härma ja ütles, et tuleb suhelda oma vanemate ja vanavanematega ning viia nad näiteks loodusesse jalutama, sest lisaks füüsilisele tervisele tuleb tähelepanu pöörata ka vaimsele tervisele.