Andi Meister ei pea Estonia kokkupõrget allveelaevaga võimalikuks

"Tuukrid otsisid toona vraki kogu nähtava pinna toll-tollilt läbi. Seal ei olnud ühtegi auku," rääkis Meister intervjuus ajalehele.

"See oleks maailma ajaloos esimene kord, kus üks laev sõidab teisele sisse ja roolikambris laevaohvitserid ei tunne, et neile külje pealt sisse sõidetakse. Kui selline auk oleks olnud hukkumise hetkel, oleks see surmkindlalt teada olnud. Kuidas meeskond seda kokkupõrget ei tundnud? Ohvitserid komandosillal? Keegi ei maininud kokkupõrget poole sõnagagi," lisas Meister.

Meister möönis, et põhimõtteliselt on võimalik "korraldada väike kõks visiiri juures, nii et see avaneb ja vesi paiskub sisse, tirides kaasa kõik muu värgi, ja laev läheb põhja", kuid selle kohta puuduvad tõendid.

Eesti, Soome ja Rootsi valitsus moodustasid 29. septembril 1994 õnnetuse põhjuste väljaselgitamiseks ühiskomisjoni, mille mitu liiget vahetus töö käigus. Komisjon avaldas lõppraporti 3. detsembril 1997 ning selle järgi põhjustas laevahuku vöörivisiiri murdumine.