Estonia huku eeluuringud merel võivad alata juulis

Lisaks uurimistööde ettevalmistustele, millega tegeleb ohutusjuurdluse keskus, jätkuvad Eesti, Soome ja Rootsi välisministeeriumide ja õigusekspertide koostöös ettevalmistused Estonia hauapaigas toimuvate tööde eelduseks olevate õigusküsimuste lahendamiseks, ütles riigisekretär Taimar Peterkop.

Peterkopi sõnul on nii Rootsi kui Soome kinnitanud, et õigusruumi muudatuste ettevalmistused nendes riikides on käima lükatud. Kui muudatused valmivad juulis, saab samal kuul alustada eelluringutega merel.

Arikase sõnul töötab ohutusjuurdluse keskus kõikide võimalike huku stsenaariumidega järjekorras, enne uuringutulemuste selgumist ühtegi neist välistamata.

"Ühe olulisema tegevusena tellitakse Estonia laevakere kolmemõõtmeline mudel, millega on soovitakse viia läbi erinevad simulatsioonid – et võrrelda simulatsioonide tulemust mere põhjas oleva Estonia vrakiga," selgitas Arikas.

Peterkop ja Arakas kohtusid esmaspäeval Estonia laevahukust pääsenute ja lähedaste esindajatega ning andis ülevaate arengutest Estonia laevahuku uute asjaolude uurimistööde ettevalmistustel. Taolised kohtumised toimuvad kord kuus.