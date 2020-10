Jaapan ja Ühendkuningriik sõlmisid Brexiti-järgse vabakaubandusleppe

"Kui sobilik on olla Tõusva Päikese Maal, et tervitada vabakaubanduse uue ajastu koidikut," ütles Briti väliskaubanduse minister Liz Truss leppe allkirjastamise tseremoonial Tokyos.

Trussi sõnul on tegu esimese tähtsa kaubandusleppega Suurbritannia jaoks saades Euroopa Liidust lahkumise (Brexit) järel iseseisva kaubanduspoliitikaga riigiks.

Lepe peaks muutma 99 protsenti kahe riigi vahelisest kaubandusest tariifi-vabaks ja sellega suurendama pikemas perspektiivis Briti väliskaubandust Jaapaniga 2018. aastaga võrreldes 15,2 miljardi naela (19,9 miljardi dollari) võrra ning lihtsustama Briti firmade tegutsemist Jaapanis.

Finantsteenused moodustavad praegu Ühendkuningriigi suurima ekspordi Jaapanisse, nende osakaal on umbes 28 protsenti. Aga leppega odavnevad Jaapanis ka sellised tooted nagu Inglise vahuvein, Ühendkuningriigis toodetud riided ja jalanõud, Stiltoni juust, samuti küpsised ja sealiha.

Kokkuleppe alusel peaks astmeliselt vähenema Jaapani autodele kehtestatud tollid ning 2026. aastaks täielikult kaduma nagu see on praegu sätestatud Jaapani ja Euroopa Liidu kaubanduskokkuleppes.

Jaapani välisminister Toshimitsu Motegi märkis omakorda, et uus kahepoolne vabakaubanduslepe tagab pidevuse pärast senist kaubanduslepet Euroopaga. Ta lisas, et uued koostöövaldkonnad on e-kaubandus ja finantsteenused.

Jaapani praegune vabakaubanduslepe Euroopa Liiduga hõlmab Suurbritanniat kuni selle aasta lõpuni.

Leppe peavad jõustumiseks heaks kiitma ka mõlema riigi parlamendid. Jaapanis leiab see aset ilmselt järgmisel nädalal.

Kohtumisel väljendas Truss huvi ühineda ka praegu 11 riiki ühendava Vaikse ookeani kaubanduskokkuleppega (CPTPP), mille liikmed on Jaapan, Kanada, Austraalia, Brunei, Tšiili, Malaisia, Mehhiko, Uus-Meremaa, Peruu, Singapur ja Vietnam.