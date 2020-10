Tartu Ülikooli laboris saab lasta testida oma maski kaitsevõimet

Laborisse tuleb saata kasutamata mask. Tagasi seda maski ei saa, aga labor teeb kokkuvõtte, missuguste maskide kaitsevõime on parem.

Tartu Ülikooli füüsika instituudi keskkonnafüüsika professor Heikki Junninen ütles "Vikerhommikus", et maskide kaitsevõime on väga erinev. Ta on näinud maske, mis peavad kinni vaid 7 protsenti osakestest, aga ka selliseid, mis peavad kinni 99 protsenti.

Eraisikute maske testitakse tasuta.