Meil kõigil on vanemad ja vanavanemad. Kas teie olete oma peres kokku leppinud, mis saab siis, kui keegi lähedastest peaks ühel hetkel hooldust vajama? Veelgi enam - varem või hiljem vananeme me kõik ka ise. Kuidas saab igaüks meist korraldada oma elu juba praegu nii, et vanaduspõlv oleks väärikas ja nauditav nii endale kui ka lähedastele?

Eesti meditsiinisüsteem on maailmatasemel, teed suuresti nagu Euroopas ja sissetulekud kõrgemad kui kunagi varem. Aga elukvaliteet eakatekodus ja hooldusteenuste kättesaadavus paistab sageli olevat kinni jäänud nõukogude aega. Milline on Eesti hooldekodude kvaliteet? Millist teenust inimene vajab, kui palju need teenused maksavad ja kes nende eest tasuma peab? Kui hooldusvajadus ootamatult sülle sajab, on peres segadust sageli palju ning elukorraldus pea peal. Kes aitab ja kust alustada?

Kuigi meie eakate hooldusteenuste süsteem võib peita probleeme ning erinevatele peredele pakkuda isemoodi väljakutseid, saame kõik ise palju ära teha, et enda vanaduspõlve planeerida.

Seekordses saates "Suud puhtaks" osalevad Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur Tiina Tambaum, Pärnu sotsiaalkeskuse juhataja Heli Kallasmaa, riigikontrolli audiitor Keiu Talve, hooldusplatvormi www.caremate.ee asutaja Marion Teder, Keila hooldekodu juhataja Merle Vaher, Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann, sotsiaalkindlustusameti järelevalve talituse nõunik Kersti Kask ja Tartu linna heaolumeister Tarvi Kivipõld.

Lisaks räägivad saates oma loo pikka aega dementsusega lähedast hooldanud Liivi ning eakate ühiskodu vedada proovinud Olga. Liivi jagab oma šokki ja nördimust ajast, kui nägi hooldushaigla halbu tingimusi ning ema seisukorra järsku halvenemist Eesti ühes hooldushaiglas. Selle järel otsustas Liivi ema hooldamisega kodus jätkata.

Olga jagab aga lugu sellest, kuidas aastaid tagasi proovis eakaaslastest sõbrannadega rajada ühiskodu - et mitte minna pansionaati ja jäämata seejuures koormaks oma lähedastele. Olga plaan läks erinevatel põhjustel vett vedama. Mida me nendest lugudest õppida saame?

