Narva muuseum koondas oma endise juhi Andres Toode

Toode ütles ERR-ile, et ta ei tööta enam muuseumis, sest ta koondati.

"Koondati selle pärast, et see töö sai lihtsalt läbi ja ju siis praegune juhtkond ei näinud võimalust, et ma võiks muuseumis jätkata," selgitas Toode.

Muuseumi juhatuses on praegu üks inimene ehk Ivo Posti. Posti ütles ERR-ile, et koondamise taga ühtegi konflikti polnud ja tegemist oli lihtsalt tähtajalise tööga, mis sai püsinäituse avamise järel otsa.

Posti täpsustas, et Toode tööleping lõppes 1. oktoobril.

Andres Toode töötas kuni 2017. aastani muuseumi direktorina, sel suvel vedas ta aga muuseumi uuendamise projekti, mille tulemusel avati uus püsinäitus, mis osutus väga populaarseks.

Toode oli Posti eeläkäija muuseumijuhi kohal, kuid tal olid teravad erimeelsused Narva linnavõimuga. Posti ajal on need pinged lahtunud.

Narva muuseum pääses koondamistega seoses avalikkuse tähelepanu alla ka kevadel, kui Posti koondas Narva muuseumis 15 aastat töötanud teadussekretär Merike Ivaski. Ivask süüdistas toona Postit ebakompetentsuses, millele muuseumijuht avalikult ei vastanud.

Neljapäeval kuulutas Narva muuseumi nõukogu välja uue muuseumijuhi valimise konkursi. Senikaua jätkab muuseumi juhtimist Posti, kuid pole välistatud, et ta osaleb konkursil ja saab võimaluse ametipikenduseks.