Narva muuseum hakkas uuesti juhti otsima

Praegu on Sihtasutuse Narva Muuseum juhatuse ainus liige Ivo Posti, kes on muuseumi juhtinud 2018. aasta märtsist. Eelmisel sügisel toimus muuseumi juhi kohale küll konkurss, aga see ebaõnnestus.

Selle järel tegi muuseumi nõukogu Postile ettepaneku ametis jätkata, kuigi tema ametiaeg pidi lõppema 31. märtsil 2020. Posti jätkab ametis 2020. aasta lõpuni või kuni uue juhatuse liikme valimiseni ja ametisse nimetamiseni. Postil on võimalus ka ise uuel konkursil osaleda ja muuseumi juhtimist jätkata.

Samas on Posti ametiajal muuseumist lahkunud mitmed kauased töötajad ja lahkujad on süüdistanud avalikult just Postit. Positiivse poole pealt on Posti saavutuste hulgas suhete normaliseerumine Narva linnaga.

Tööpakkumises öeldakse, et eduka kandideerimise aluseks on kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad; muuseumi juhtimiseks vajalike õigusaktide tundmine; ettevõtte strateegia loomise ja elluviimise kogemus juhina või meeskonna liikmena meeskonna ja protsesside juhtimise kogemus organisatsioonides, kus töötab vähemalt 50 töötajat; kompetentsus organisatsiooni eelarve juhtimisest ja head majandusalased teadmised ning hea planeerimis- ja organiseerimisoskus.

Kandideerimiseks tuleb 15. novembriks esitada motiveeritud avaldus koos kuni 2-leheküljelise esseega teemal "Muuseumi arenguperspektiivid järgmisel viiel aastal", elulookirjeldus ja haridust tõendava dokumendi koopia.

Muuseumijuhti valivasse nõukogusse kuuluvad Krista Nelson (nõukogu esimees, kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna juhataja), Gert Schultz (rahandusministeeriumi siseauditi osakonna osakonnajuhataja), Jaanus Villiko (Tartu Ülikool Narva kolledži haldusjuht), Ilja Fjodorov (Narva linnavolikogu liige), Aleksei Mägi (Narva linnavolikogu liige), Tatjana Solfat (Narva linnavolikogu liige).