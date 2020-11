Eesti ettevõte on Euroopa suuremaid rohetehnoloogia investeeringute saajaid

Eestis asutatud Euroopa suurim superkondensaatorite tootja Skeleton Technologies kaasas investoritelt 41,3 miljonit eurot omakapitali. See on tänavu Euroopa üks suuremaid investeeringuid rohetehnoloogia ettevõttesse, mis aitab laiendada tootmist Saksamaal ja arendustegevust Tallinnas.

Superkondensaatoritel põhinevate energiasalvestussüsteemide tootmine, mis suudavad aku kõrval varustada auto, rongi või mõne muu seadme elektrimootorit elektriga, on muutumas rohepöördele suunduvas maailmas järjest olulisemaks.

"Sel aastal me oleme edukalt saanud turule ja vaatamata COVID-ile oleme me näidanud kolmekordset käibekasvu. Teiseks meil on 150 miljoni euro eest sõlmitud lepinguid. Ja kolmandaks, kui me vaatame tulevikku, siis selge on see, et roheteholoogia on suurim ärivõimalus pärast internetti," põhjendas ettevõtte edu Skeleton Technologies asutaja ja tegevjuht Taavi Madiberk.

Ligi sajale inimesele tööd andev Skeletoni tehas asub Saksamaal, olles sellega lähedal põhiklientidele, Saksa suurtele autotööstustele. Kuid arendusetegevus asub Tallinnas, andes tööd 50 inimesele.

"Tootearendus ei saa ka meil paigal seista. Praegu on meil väga selge konkurentsieelis isegi Tesla ees. Aga kui me investeeri, siis see ei pruugi nii jääda ja kolmas osa on tegelikult inimesed. Ka Eestis on meil praegu 30 vaba töökohta ja plaanime tulevikus siinsamas Ülemistes laieneda," lisas Madiberk.

Kokku on ettevõttesse investeeritud üle 93 miljoni euro. Eesti idufirmade seas on Skeleton investeeringumahult Transferwise'i ja Bolti järel kolmandal kohal. Skeletoni edu näitab, kuidas kunagisest riigi toetatud iduettevõttest on välja kasvanud suur firma. Kui tarkvaral põhinevatele idufirmadele on lihtsam kapitali hankida, siis kõrgtehnoloogilise ettevõtte arendusel see nii kerge pole.

"Lihtsalt erainvestorid ei ole valmis sinna investeerima ning siin on riigil kriiline roll pakkuda sellist kannatlikku riskantsemat kapitali, et ka selliseid Skeletoni-sarnaseid ettevõtteid tekiks," kommenteeris SmartCapi juhatuse liige ja fondijuht Sille Pettai.

Kredexi allasutuse Startup Estonia panustamine iduettevõetesse on Pettai sõnul olnud igal juhul edukas. Praegu on Eesti riigile kuuluv riskikapitali fond SmartCap jagamas 15 miljonit eurot just kõrgtehnoloogiat arendavatele iduettevõttele.

"Selle fondi üks eesmärke on näiteks, et meil oleks rohkem Skeletoni-laadseid ettevõtteid, me vähemalt püüame luua eeldused selleks," põhjendas Pettai investeeringuid.