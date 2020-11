ERR Lätis: Läti valitsuses pole piirangute osas üksmeelt

Kui Läti peaminister Krišjanis Karinš ütles esmaspäeval, et koroonaviiruse leviku tõttu on olukord Lätis halb ja uued piirangud on vältimatud, siis teisipäeval võeti aeg maha. Avalikkusele põhjendati seda sellega, et enne erakorralise olukorra väljakuulutamist on vaja dokumendid ette valmistada, rääkis Kond.

Karinš ei andnud võimalike piirangute kohta täpsemaid vastuseid ka teisipäeval, öeldes vaid, et otsus piirangute kohta võib tulla alles reedel.

Kondi sõnul võib peaministri sõnumite ebamäärasust seletada pingetega koalitsioonis, sest Läti valitsuses pole üksmeelt, kui ranged piirangud peaksid riigis kehtima.

Teisipäeval hakkasid siiski mõned uued piirangud kehtima. Kui kõige vanemad klassid on juba pragu koduõppel, siis vanemad kui 13-aastased lapsed ja õpetajad peavad koolimajades hakkama kandma maske. Distantsõppele lähevad üle ka riigi kutsekoolid.

Läti valitsus otsustas teisipäeval toetada ka riigi turismisektorit viie miljoni euroga, mis pole küll väga suur summa, kuid mingi leevendus see ikkagi on, märkis Kond.