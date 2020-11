Peaminister tahab Lätis kuulutada välja erakorralise olukorra

Läti peaminister Krišjanis Karinš ütles esmaspäeva õhtul koalitsiooninõukogu istungi järel, et tema hinnangul on aeg kuulutada riigis koroonaviiruse leviku tõttu välja erakorraline olukord.

Peaminister kutsus selle arutamiseks teisipäevaks kokku kriiisinõukogu ja valitsuse erakorralise kaugtööistungi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Minu enda arvamus on, et meil pole enam aega ja luksust oodata ja vaadata, mis toimub. Näeme juba praegu, et haigestumus kasvab ja et haiglasse viidud patsientide hulk suureneb. Näeme ka, et tervishoiusüsteemi püütakse seetõttu

ümber korraldada, kuid ka sellel on oma piirid," rääkis Karinš.

Positiivsete koroonatestide arv ööpäevas on juba nädalaid suurem kui neli protsenti, ulatudes mõnel päeval peaaegu seitsme protsendini.

Koroonahaigete arv haiglais on hüppeliselt kasvanud ja epidemioloogid ei näe olukorra paranemise märke.

Kond: lätlased kritiseerivad üksmeele puudumist valitsuses

Valkas viibinud ERR-i korrespondent Ragnar Kond rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et olukord Lätis on viimaste nädalate jooksul hullemaks läinud ning ette võib tulla piir, mil haiglad ei suuda enam koroonahaigeid ja teisi patsiente mahutada.

"Praegu kardetakse, et olukord võib väga kiiresti minna hullemaks, vaadates neid numbreid, kui palju inimesi on viimaste päevade jooksul haiglasse viidud. Ja et kõige hullemat ära hoida, on tekkinud nüüd koalitsiooninõukogul mõte erakorraline olukord välja kuulutada," selgitas Kond.

Ajakirjaniku sõnul on Lätis palju kritiseeritud seda, et valitsuses ei ole üksmeelt, kui rangeteks piiranguteks lätlased võiks valmis olla, mida kinni panna, mida mitte.

"On küll väga täpne plaan olukorra lahendamiseks, aga otsuseid praegu erakorralise olukorra kohta veel ju pole, homme peaksid need ka tulema," lisas ta.

Kond märkis, et erakorraline olukord annab ka võimaluse suuremateks majandustoetusteks nendele ettevõtetele, kes viiruseolukorra tõttu on kõige rohkem hädas.

Kond rääkis, et Läti epidemioloogide hinnangul on riigis üks probleem see, et inimesed ei pea piirangutest kinni. Seda peavad nad ka põhjuseks, miks Lätis olukord on nii hulluks läinud. Lisaks on epidemioloogide sõnul probleem see, et toimub varjatud levik Läti sees, mida pole seni suudetud ohjeldada.