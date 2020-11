Kokkulepe haiguspäevade hüvitamise uue skeemi osas kehtib kaks aastat

Sotsiaalministeerium ja tööandjate keskliit jõudsid teisipäeva õhtul kokkuleppele, et haigushüvitise maksmise korda muudetakse selliselt, et seda saaksid aktsepteerida ka tööandjad, ütles keskliidu juht Arto Aas.

"Tööandjate kanda jääb teine kuni viies päev ja kehtestame selle muudatuse siis ajutiselt kaheks aastaks, et sellega oleks kaetud nii koroonaperiood kui ka loodetavasti pärast seda natuke rahulikumad ajad. Ja see kaks aastat on siis piisav aeg, et hinnata neid mõjusid nii tööandjatele, inimestele kui haigekassale," rääkis Aas.

Üks vaidluspunkte oli, kas muutus on ajutine või püsiv.

"Lisaks me siis soovisime kuulda vastuseid, et kuidas kaetakse riigipoolsed kulud. Me jätkuvalt sooviks näha seda eelnõu teksti ja ka seda, millised on need lahtikirjutatud mõjuanalüüsid, et saaks neid arvutusi ja metoodikat kontrollida," selgitas Aas.

Sotsiaalministeerium peaks nüüd eelnõu valmis kirjutama ja saatma kooskõlastusringile ning kõigi eelduste kohaselt võiks muudatus kehtima hakata uuest aastast.

"Kui ei teki mingeid uusi probleeme. Sellega kaasnevad ka kulud ja valitsus peab andma vastuse, kas on vaja muuta ka riigieelarveseaduses midagi või saab neid asju teha valitsuse reservfondi ja haigekassa reservi arvelt."