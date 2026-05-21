Tööandjad: üldsõnaline kliimaseadus vajab veel täiendamist

Tööandjate keskliit on seaduse ettevalmistamise algusest peale öelnud, et kliimaseadus on vajalik ainult siis, kui ettevõtjad saavad sellest teada, mida kliimaeesmärkide täitmine neilt nõuab, kui palju see maksab ja kuidas riik kliimaeesmärkide täitmist toetab.

Neljapäeval valitsuses arutlusel olev eelnõu uuendatud versioon sellist selgust ja ettenähtavust endiselt ei paku, nendib liit.

Seetõttu soovitab keskliidu volikogu peaminister Kristen Michalile saadetud kirjas valitsusel eelnõu praegusel kujul riigikogule arutamiseks mitte saata.

"Eesti Tööandjate Keskliit toetab konkurentsivõimelise ja väiksema jalajäljega majanduse eesmärki," selgitas Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu aseesimees ja kestliku ettevõtluse töörühma juht Kai Realo. "Kuid me ei pea põhjendatuks seaduse kiirustades jõustamist enne, kui ettevõtete jaoks olulised küsimused on täpsustatud ja seaduses piisavalt selgelt sõnastatud. Seetõttu ei toeta tööandjad seda praegusel kujul."

Tööandjate keskliidu peamine mure on, et kliimaseadus seab vaid üldised kliimaeesmärgid ning see loob võimaluse, et seaduse asemel saavad ministeeriumid, ametid või kohalikud omavalitsused hakata ettevõtetele uusi kohustusi ja piiranguid kehtestama. Eesti põhiseadus ütleb aga selgelt, et ettevõtlusvabadust tohib piirata ainult seadusega ehk pärast vastavat menetlusprotsessi, avalikku arutelu ja seaduse vastu võtmist riigikogus.

Teine suur probleem puudutab sektorite nn teekaarte ehk plaane, kuidas metsandus, transport, tööstus, põllumajandus ja teised valdkonnad peaksid kasvuhoonegaase vähendama. Need teekaardid peaksid olema ettevõtete tulevikuplaanide aluseks, kuid ei ole ettevõtjate ja valdkondlike liitudega kooskõlastatud. Põlevkivisektorile pole üldse eraldi plaani, kuigi see on üks suurima muutuse ees seisvatest majandusharudest.

"Kliimakindla majanduse seadus on Eesti tuleviku jaoks oluline – just seetõttu peab see olema lisaks põhjalikule ettevalmistamisele selgelt ja üheselt mõistetav ning põhiseadusega kooskõlas," ütles Realo. "Oleme valmis teekaartide koostamisel aktiivselt kaasa lööma. Meie ettepanekute eesmärk on muuta seadust selgemaks, põhjalikumaks ning usaldusväärsemaks."

Tööandjate Keskliit on osalenud kliimaseaduse ettevalmistamise protsessis pikalt ning toonud juba alates 2024. aastast välja, mida seadus peab sisaldama ja mis selles puudu on.