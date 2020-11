Haigushüvitist hakataks ajutiselt teisest päevast maksma uuest aastast

Valitsuses heakskiidu saanud eelnõu kohaselt täpsustatakse, et töötajate omavastutus haiguspäevade hüvitamisel väheneb senise kolme päeva asemel ühele päevale. Lisaks muutub tööandjate vastutus haigushüvitiste tasumisel ning edaspidi on tööandjate vastutus hüvitada töötajatele 70 protsenti töötaja keskmisest töötasust haiguse teise kuni viienda päevani.

Ühtlasi suureneb haigekassa vastutus, kes edaspidi kompenseerib haigushüvitise kulud alates kuuendast haigestumise päevast.

"Praegu näeme, et sageli on nakkuse kolleteks just töökohad. Haiguspäevade hüvitamise varasemaks toomine võimaldab inimestel juba esimeste sümptomite tekkimisel koju jääda, ilma et nad kaotaksid seetõttu oluliselt oma sissetulekutes," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

"Haiguse leviku piiramiseks on oluline, et muudatus võimaldab maksta samasugustel tingimustel hüvitist ka nakatunute lähikontaktsetele."

Haiguspäevade varasemat hüvitamist on korduvalt nõudnud sotsiaaldemokraadid. Neljapäeval andsid sotsid riigikogus sisse otsuse eelnõu, mis kohustab valitsust tegutsema selle nimel, et haigestunud töötajatele makstakse alates 1. detsembrist hüvitist ka esimeste haiguspäevade eest.

Eelnõu teeb valitsusele ettepaneku töötada kiirkorras välja haiguspäevade hüvitamise uued reeglid, et need saaksid detsembris jõustuda. Heldema haigusraha katteallikaks oleks sotside nägemuses valitsuse reservid.