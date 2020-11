"Olukord Eestis on ülitõsine. Praeguse leviku tempo juures tuleb hakata valitsuse tasemel rangemaid piiranguid vastu võtma ja haiglate tööd ümber korraldama. See on juhul, kui praegune tempo jätkub. Selle muutmine sõltub kõigist meist," ütles Tanel Kiik pressikonverentsil.

Kiik soovitas võimaluse korral tööd teha kaugtööna ning ära jätta suuremad peod, sealhulgas jõulupeod ja aastalõpupeod. "On õige anda sõnum, et suuremad üritused jäetakse ära või lükatakse edasi. Pidutseda saab siis, kui pandeemia on läbi," ütles Kiik.

Ta kinnitas siiski, et valitsus ei lähe korraldusega keelustama erapidusid.

Kiik rääkis, et kuigi 208 uut nakatunut kolmapäeval on suur number, on testide arvu tõus hea märk, sest see aitab varakult tuvastada haiguskandjad.

Terviseameti peadirektori asetäitja tervisekaitse alal Mari-Anne Härma ütles, et kasvamas on teadmata nakkusallikaga haigestunute hulk. Tallinnas ja Harjumaal on Härma sõnul püsiv viiruse levik.

"Oluline on rõhutada, et nende inimeste osakaal, kes lisanduvad lähikontaktsete ringi, väheneb, see tähendab, et üksikute juhtude osakaal kasvab. Samamoodi kasvab teadmata nakkusallikaga juhtude arv," sõnas Härma.

Härma rääkis, et nakkuskollete arv on kõrgem just Tallinnas ja terviseameti põhja regioonis, kus on 19 kollet. Ida regioonis on seitse kollet. Kolletes domineerivad Härma sõnul töökoha, peo ja perekonna kolded.

Ta rõhutas, et erilist tähelepanu vajavad hoolekandeasutustes olevad kolded. Neid on praegu kaks, mõlemad põhja regioonis.

Testimise maht on kasvanud, aga see on Härma sõnul ka ootuspärane, sest inimesed pöörduvad rohkem arsti juurde.

"Positiivsete testide osakaal püsib viie protsendi ümber, kuid on kerges kasvutrendis. Ka on kerges kasvutrendis haiglaravi vajavate inimeste hulk," lisas Härma.

Härma ütles, et õnneks ei ole surmajuhtumeid Eestis praegu tulnud, aga ta märkis, et ei maksa lootma jääda, et surmajuhtumeid ei tule. Härma soovitas poes ja ühistranspordis maski kanda.

Möödunud ööpäevaga lisandus 208 koroonapositiivset, Eesti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 87,44. Möödunud ööpäevaga tehti Eestis 2660 koroonatesti, millest 7,8 protsendi tulemus osutus positiivseks.

Tallinnas ja Harjumaal hakatakse õpetajaid testima

Kuigi Tallinnas ja Harjumaal on koroonaviiruse levikuga pragu olukord kõige hullem, siis kollete teadmine lubab puhanguid kontrolli all hoida, ütles kolmapäeval terviseameti epideemiatõrje osakonna nõunik Irina Dontšenko. "Kui me reageerime kiiresti kolletele ja puhangutele, vähendab see viiruse levikut," märkis ta.

Muret teevad terviseametile tuvastamata allikaga nakkusjuhtumid. "See viitab viiruse varjatud levikule. Teadmata haigusjuhte on kõigist registreeritud juhtumitest kuskil veerand, 20 kuni 25 protsenti. Mida väiksemaks me selle protsendi saame, seda väiksem saab olema varjatud levik," ütles Dontšenko.

Viimastel päevadel on terviseamet teinud koostööd Tallinna ja Harjumaa koolidega. "Plaan on kaardistada need õpetajad, kes soovivad end testida, sest nad peavad jätkama koolides õpetamist. Kui suudame nende seast varakult välja selgitada koroonapositiivsed, siis suudame ka varjatud leviku ohjata," lausus Dontšenko.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et nii lasteaiad kui esimene kooliaste ehk algklassid peavad jätkama töötamist igas olukorras. "Teisel ja kolmandal kooliastmel võib olla rakendatud osaline distantsõpe, ennetusmeetmena on see Tallinna koolides ka rakendatud," ütles Kõlvart, kelle sõnul ei saa praeguses olukorras osalisest distantsõppest loobuda.

"Küsimus on selles, kas ja kui palju distantsõpet laiendada," märkis Kõlvart, kes kohtub kolmapäeval Tallinna koolide direktoritega.