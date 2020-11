USA valimiste vaatleja Andreas Kaju leiab, et praeguseks on Biden saavutanud teatava edumaa, kuigi kindlalt ei saa võidupärga veel ka tema kaela riputada.

"Endisel asepresidendil Joe Bidenil on teatavad eelised. Mitmes olulises osariigis, ennekõike põhjas, piiri ääres, Suure Järvistu ümber asuvad suured tööstusosariigid, mis eelmisel korral läksid Trumpile, on praegu pöördumas pigem Bideni nägu. Wisconsini ja Michigani on ta tõenäoliselt võitmas praegu, mõlemas on ta ees," kommenteeris Kaju "Aktuaalses kaameras".

"Pennsylvanias on ta küll taga, veel arvestatavalt, poole miljoni häälega, aga eelmisel korral anti seal üheksa miljonit häält. Umbes kaks miljonit on veel lugemata ning nendest kahest miljonist enamik tuleb linnadest, kus on ennekõike demokraatide toetajad, 75-80 protsenti tõenäoliselt Bideni toetajad. Kui need hääled kõik ära loetakse, siis on tal arvestatav võimalus ka veel Pennsylvaniat võita ja üle 270 [mandaadi] on tal siis kuhjaga täis," ütles Kaju.

Kaju oli optimistlik USA arengute suhtes, sõltumata sellest, kumb kandidaat võidab.

"Ameerikas on seda demokraatia värki harjutatud küllalt. Tsükleid olnud erinevaid, kus on ka väga kriitilisi seise olnud," ütles Kaju, meenutades valimiste-eelset aega 2008. aastal, kui valged marurahvuslased olid võidukursil Obama peale marus, ähvardades võimalike traagiliste tagajärgedega, sest nad olid vihased.

"Midagi ei juhtunud. Täna on Obama heakskiit ühiskonnas üle 60 protsendi tagantjärele. Ma tahaks loota, et me elame valimised üle ka nüüd, sõltumata kumb neist võidab, aga tuleb möönda muidugi, et inimesed on suhteliselt pinges," lisas Kaju.