Priit Perens: Swedbank pole teadlikult raha pesnud

"... ootused pankade käitumisele on nii palju muutunud. Nagu kunagi ütles Erkki Raasuke, me kõik teeme pangajuhi positsioonis varem või hiljem vigu, mille eest meid veel kunagi karistatakse. Me ei tea oma tegevuse tulemust pika aja peale ette. Kui küsida, milles keegi süüdi on, siis... Saame süüdi olla selles, et me ei saanud aru mingitest protsessidest, ootuste muutusest. Muutused toimusid enne, kui neist aru saime," rääkis Perens usutluses.

"... kui ma väidan seda, mida ma enne väitsin, siis ei ole mina ega minu kolleegid teadlikult raha pesnud. Rahapesu on teadlik protsess," lisas ta.

Perens märkis ka, et ühiskond ei saa pankadele peale panna politsei funktsiooni.

"Pankadel on praegu juba kohati rohkem õigust oma kliente jälgida kui prokuratuuril – ja selleks kliendilt luba küsimata. Arvan, et see ei ole õige. Selle asemel võiks ühiskond erasektorilt jälitusega seotud toimingud ära võtta, sellega peaksid tegelema selleks seatud organid," ütles ta. "Politsei on jälgimises alati parem. Seda enam, kui juhtnöörid, mida tuleb järgida, on ebaselged."

Tuleb aru saada, et pärast viimast finantskriisi pankade õlgadele laotud normatiivne koormus suurendab oluliselt pankade tegevuskulusid ja lõppude lõpuks maksab selle kinni klient, lisas Perens.

Perens on praegu Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees.