Möödunud ööpäevaga tuvastati Leedus koroonaviirus 1656 inimesel, mis on pandeemia algusest suurim ööpäevane viirusesse nakatumiste arv. Kuus inimest suri koroonaviirusesse, mis kergitas koroonasurmade arvu 192-le.

Leedu tehti ööpäevaga 15 489 koroonatesti, millest 1656 olid positiivsed. Kokku on riigis tuvastatud koroonaviirus alates pandeemia algusest 20 747 inimesel. Aktiivseid haigusjuhte on 15 340. Isolatsiooni on määratud 38 179 inimest.

Leedu haiglates on 785 koroonaviirusega inimest, neist 64 intensiivravis, teatas Leedu rahvusringhääling LRT.

Leedu viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 383,1.

Leedu kaitseväe teatel on koroonaviirusesse nakatumine kasvanud nädalaga kaks korda ja praegu on COVID-19 nakatunud umbes 200 sõjaväelast.

Leedu kaitseväe teatel ei tundnud nakatunud inimesed sümptomeid üldse või kulges haigus neil kergelt. Leedu kaitseväe kinnitusel ei mõjuta haigestumine kuidagi riigi kaitsevõimet.

Lätis nakatus 357 ja suri seitse inimest

Lätis tehti möödunud ööpäevaga 7018 koroonatesti, millest positiivse tulemuse andsid 357. Positiivsete testide osakaal oli 5,1 protsenti.

Läti rahvusringhäälingu LSM teatel on pandeemia algusest koroonaviirusesse haigestunud 7476 inimest, kellest 1444 on täielikult paranenud.

Koroonaviirus nõudis ööpäevaga Lätis seitsme inimese elu. Neist noorim oli vanusegrupis 45-50 aastat. Üks oli vanuserühmas 65-70 ja viis vanuserühmas 80-95 aastat.

Viimase 24 tunniga viidi haiglasse veel 24 patsienti ja nüüd on koroonaviirusega Lätis haiglates 258 inimest. Neist 11 on raskes seisus.

Läti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 167,6.

Soomes 266 uut nakatumist

Soomes registreeriti möödunud ööpäevaga 266 koroonaviirusesse nakatumist. Kokku on pandeemia algusest koroonaviirus tuvastatud 17 385 inimesel.

Uusi nakatumisi tuli 42 omavalitsuses, neist enim Helsingis (74), Espoos (45) ja Vantaas (25).

Soome viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on väikeriik Vatikani kõrvale jättes Euroopa madalaim - 52,5.