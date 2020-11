Terviseamet: Eestis on alanud viiruse epideemiline levik

Terviseameti hinnangul on Eestis alanud koroonaviiruse epideemiline levik, mis on püsiv ja üldine ning võib eeldada, et päevased nakatumisnumbrid kasvavad veel.

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno ütles reedel erakorralisel pressikonverentsil, et piiritletud lokaliseeritud kolletest on Eesti jõudnud epideemilise leviku faasi.

Lanno lisas, et viiruse pealekasv on viimastel päevadel olnud niivõrd suur, et terviseamet ei suuda enam detailset infot kollete kohta igapäevaselt välja anda, nagu nad seni teinud on.

"Kui varasemalt oli selgelt teada, et nakatumine toimub töökohas, perekonnas, siis täna oleme jõudnud faasi, kui üle 50 protsendil juhtudest inimesel ei ole teada ega meeles, kus ta selle viiruse sai," ütles terviseameti peadirektor.

Rahvaüritused tuleks ära jätta

"Meil on soovitus mitte kooskõlastada avalike ürituste lubasid ja plaanida nende ärajätmist ja kui on kaalutletult vajalik /---/, sellel juhul tulla terviseameti juurde ja me leiame selle ühise tee, kuidas seda üritust reaalselt saaks teostada," sõnas Lanno ja lisas, et praeguses olukorras pole rahvarohketel üritustel käimine eriti Harjumaal ja Tallinnas ohutu.

Lanno ütles, et kõik spordiüritused peaks toimuma pealtvaatajateta ja Hiiumaal ralliüritusel viibivad inimesed peaks kaaluma, kas seal viibimine on vajalik.

"Üks meetod on pikendada inimeste vahelist vahemaad, mõelda välja kõik need elemendid, mis tagavad inimeste reaalse kokkusaamise vähenemise," sõnas Lanno üldiste riiklike meetmete kohta.

Lanno lisas, et terviseamet töötab praegu suure koormuse all.

Lanno selgitas, et näiteks neljapäeva õhtul ei helistatud enam lähikontaktsetele, vaid neile saadeti sõnum, kuna kellaeg oli helistamiseks liiga hiline. Sõnumiga anti inimestele märku, et nad saavad telefonikõne järgmisel päeval.

Edasi peaks lükkama ka jõulupeod

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et koroonaviiruse levik on Eestis tervisealases mõttes jõudnud hädaolukorda.

"Tänased numbrid ei hakka langema. Parimal juhul mõne nädala möödudes, juhul kui täna teeme teistsuguseid valikuid ja otsuseid kui on seni tehtud," sõnas minister.

Kiik kutsus tööandjaid üles võimaldama inimestel teha kaugtööd ja lisas, et kõik inimesed võiksid avalikus kohas kanda maski, üritusi võiks pidada ainult pereringis ning suured jõulupeod võiks ära jätta.

Sotsiaalminister ütles, et valitsus arutab teisipäeval võimalikke lisameetmeid ning laual on mitmed erinevad stsenaariumid, et tagada inimeste ohutus ja ühiskonna toimimine.

Haiglate ravivõimekust tõstetakse

Terviseameti meditsiinistaabi juht Arkadi Popov ütles, et kui haigestumiste arv tõuseb, hakkab üha rohkem inimesi vajama ka haiglaravi. Ta sõnas, et praegu on Eesti haiglates 101 kohta Covid-haigete raviks ning 14 kohta Covid-haigete intensiivraviks.

"Me planeerime alates 12. novembrist tõsta praktiliselt kõikide aktiivravihaiglate ravivõimekust Covid-patsientide ravi jaoks. Sellest kuupäevast voodikohtade arv tõuseb kuni 159 kohani," selgitas Popov.

Võimekust suurendatakse eelkõige Ida-Viru keskhaiglas ja Lääne-Tallinna keskhaigla nakkuskliinikus, sest nii Harjumaal kui ka Ida-Virumaal on nakatumisnäidud kõige kõrgemad.

Popov sõnas, et Eesti inimeste käitumine näitab seda, kas tervishoiusüsteem peab ka tulevikus vastu.

"Palun suhtuda väga tõsiselt sellesse olukorda igal Eesti inimesel, Eesti elanikel, sest teie tegudest ja kuidas te käitute, sõltub see, kas meil õnnestub ravida kõiki Eesti haiged efektiivselt," ütles Popov.