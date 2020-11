Paet: Bideni võit taastab USA ja Euroopa suhteid

"Suhted liiguvad taas sinna, kus tänases maailmas samasse väärtusruumi kuuluvate USA ja Euroopa Liidu koostöö peab olema," märkis Paet oma kommentaaris

Paeti hinangul peab Biden presidendina ette võtma USA ja Euroopa suhete taastamise ning nende viimise tasemele, kus oldi enne Trumpi ametisse astumist. "Sest Trumpi presidendiaeg tegi USA ja Euroopa suhetele palju kahju ning hävitas usaldust, mis on aga toimivate suhete eeldus," ütles ta.

Trumpi presidendiaeg suhetes Euroopaga tähendas kahjuks peamiselt suhete nõrgenemist, suuremat ebamäärasust ja ka turbulentsi, nentis Paet.

"Nii et kui vaadata neid viimase nelja aasta arenguid ja paljut muud, siis kahjuks on Euroopa ja USA suhted käinud selgelt alla. Ja seda mitte ELi initsiatiivil. Nüüd on aeg teha oluline pööre Euroopa ja USA suhete paranemiseks tasemeni, kus nad olid enne eelmisi presidendivalimisi. See on väga tähtis ka Eestile. Nii julgeoleku kui ka majanduskeskkonna seisukohast. Eeldada võib USA ja Euroopa suhete paranemist nii kaubandussuhete, kliimamuutuste vastase võitluse kui julgeolekukoostöö valdkonnas," lausus Paet.