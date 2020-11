Professor Joel Starkopf: rasked ajad on ees

Kui kevadel raviti TÜ kliinikumis 46 koroonapatsienti, siis nüüd on haiglaravi vajanuid kokku 79, mis tähendab, et sügishooajal on uusi koroonahaigeid lisandunud üle 30. Suur osa uutest haigetest on pärit Ida-Virumaalt, nad on olnud enamasti vanemad kui 50 aastat. Surmaga lõppenud juhtumeid kliinikumis sel sügisel olnud ei ole.

Eesti koroonastatistika teeb praegu aga ärevaks ning kevadise eriolukorraga võrreldes paistavad nakkusarvud palju hullemad. Kui viimase 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta oli 6. aprillil 56, siis 7. novembril oli see 128,9 ehk üle kahe korra suurem.

Aprilli algul ööpäevas tehtud koroonaproovidest osutus positiivseks ligi viis protsenti, nüüd on aga positiivsete tulemuste osakaal ligemale 10 protsenti.

Joel Starkopfi sõnul neid aegu omavahel absoluutarve kõrvutades võrrelda pole päris õige, kuna kevadel tehti analüüse vähem. Ta osutas haiglaravi vajajate arvule, mis on praegu väiksem. Kui aprilli ärevatel päevadel oli Eesti haiglates 150 koroonaviirusega nakatunut, siis praegu on 56. Teisisõnu: kui kevadel vajas kõigist diagnoosi saanud haigetest haiglaravi 15 protsenti, siis sügisel vajab kaheksa või üheksa protsenti.

Starkopf viitas jälle analüüside tegemise aktiivsusele, mis sügisel on palju suurem. See tähendab, et nüüd leitakse üles ka leebemad juhud ning nende kõrval on haiglajuhtude osakaal väiksem. Kindlasti ei ole haigus ta sõnul kuidagi leebemaks muutunud, nakatumisteed on needsamad, mis olid kevadel. Koroonaviirus põhjustab ka sügisel tõsiseid haigestumisi.

Mudeldajate Krista Fischeri ja Mario Kadastiku prognoos ennustab detsembri keskpaigaks haiglaravi vajajaiks kuni 350 koroonapatsienti, mida on kevadega võrreldes poole rohkem. Kui arvestada, et neist võib intensiivravipatsiente olla kuuendik või viiendik, siis sellega saab Eesti hakkama.

"See saab olema arstidele ja õdedele küll suur pingutus, aga see ei ole veel laine, mis meil üle pea lööb," ütles Starkokopf.

Kliinikumis on praegu 65 hingamisaparaati ning 35 narkoosiaparaati. Ka jõuavad novembris kohale 25 uut hingamisaparaati. "Kindlasti on haiglatöötajail kogemusi nüüd rohkem, ka on vahepealsete kuudega ilmunud uut teaduskirjandust, millele võib tugineda," märkis Starkopf.