"Kahju kindlasti tekkis. Sedalaadi avaldused valitsuse liikme poolt jätavad oma jälje. Kindlasti USA saatkond kirjutab selle üles, kindlasti Washington Posti artiklit märgatakse," lausus Kannik.

Samas rõhutas Kannik, et kahju ei ole korvamatu. "Vabandatakse, seda silutakse. Seda tehakse meie teatud poliitikute poolt kui ka diplomaatide poolt ja nii-öelda ühe või kaks korda katab selle kuidagi ära. Aga kui sellised asjad jätkuvad, siis see kahju süveneb muidugi," ütles Kannik.

USA ajaleht The Washington Post tõi pühapäeval välja USA liitlaste reaktsioonid Joe Bideni võidule. Kõhklejate seas tõi leht välja ka Eesti ja Helmete väljaütlemised USA valimiste võltsimise kohta.

"Euroopa immigratsioonivastaste jaoks tegi Trumpi kaotus haiget. Eesti siseminister Mart Helme väitis pühapäeval, et valimistulemusi on võltsitud ja oodata võib kodusõda," kirjutas Washington Post.

Saates kommenteeris teemat ka riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Oudekki Loone (KE), kes leidis, et Eesti ja USA suhted on nii tugevatel alustel, et üks rida Washington Postis seda ei muuda. "Ma arvan, et Eesti ja USA suhted on mõistlikud, headel alustel ja sellised üksikud turbulentsid neid ei kõiguta," ütles Loone.

Riigikogu väliskomisjoni aseesimees (RE) Marko Mihkelson ütles, et tegemist ei ole üksiku ja kogemata tehtud sõnade väärkasutusega. "Nii Mart kui ka Martin Helme on ka varasematel kuudel sihikindlalt kahjustanud Eesti rahvusvahelist mainet, näidanud, et Eestil ei ole mitte ühte välispoliitikat, vaid on kaks välispoliitikat," sõnas Mihkelson.