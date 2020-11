Reinsalu: diplomaatiat raskendab keeruline maailm, mitte Eesti sisepoliitika

"Ma ütlen, et diplomaatide töö on keerulisem mitte Eesti sisepoliitiliste protsesside tõttu, vaid kuna maailm on muutunud palju ettearvamatumaks," kinnitas Reinsalu Kuku-raadio saates "Nädala tegija" vastuseks Ulla Länsi viitele väljaandes Levila väidetule. "Määramatus on väga suur, sest väga palju on sündmuste dünaamikas esile kerkinud määramatuid asjaolusid - alates viirusest, majandusest, riikide sisepoliitika küsimustest," lisas ta.

Reinsalu kinnitusel ei ole siiski küsimus selles, et Eesti vahetu julgeolek sõjalises mõttes oleks vähenenud või samal tasemel kui 2014. aasta Ukraina kriisi ajal.

"Nii, et kui küsida seda, kas riikide sisepoliitikat või demokraatliku valiku tulemusena valitud valitsust käsitleda riski või probleemina, siis seda ma kindlasti ei tee," märkis välisminister.

Reinsalu meenutas ka 1994. aasta Vene vägede väljaviimise lepingu teemal Eesti sisepoliitikas puhkenud diskussiooni, kus toonast presidenti Lennart Merd süüdistati reetmises. "Sisepoliitilises poleemikas pole midagi unikaalset," leidis ta.

Välisminister kinnitas ka saates, et ta ei ole Mart ja Martin Helme väljaütlemiste tõttu oma teiste riikide kolleegidelt küsimusi saanud ning sellest ei ole rääkinud ka välisministeeriumi töötajad.

"Ma arvan, et sellel juhtumil on joon peal. Eks vähem või rohkem kurioosseid sõnavõtte mõne poliitiku poolt ikka tuleb, aga seda nii ka käsitletakse," ütles ta.

Reinsalu prognoosib koroonakriisi leevenemist kevadel

Rääkides koroonaviiruse levikust, tõi Reinsalu esile selle kiire kasvu Eestis, kus tema sõnul on viimase kuu jooksul rohkem nakatunuid kui varasema kaheksa kuuga. "Realistlik on mõelda sellises perspektiivis, et meie teadusnõukoja hinnangute järgi võime viiruse taandumist prognoosida kevadel-suvel," ütles välisminister.

Lisaks on oluline silmas pidada, et ehkki uudised vaktsiinide valmimisest on rõõmustavad, tuleb need viia ka tööstusliku tootmise faasi, kus aga suurte mahtude saavutamine ei pruugi olla väga lihtne, märkis minister. Oluline on ka see, kas õnnestub hakata kasutama muid abivahendeid turvalisemaks reisimiseks, lisas Reinsalu, tuues näiteks kiirtestide kasutuselevõtu.

"Me oleme praegu viiruse väga kiire leviku faasis ja täna valitsus arutab meetmeid," rääkis Reinsalu.

Kooseluseaduse suhtes valitseb vaikiv salakokkulepe

Erakonna Isamaa aseesimees Reinsalu tunnistas, et Isamaas on erinevaid vaateid samasooliste abielu seadustamise suhtes, kuid hoolimata sellest, et erakonna programmiline seisukoht, et abielu peaks jääma mehe ja naise liiduks, ei hakata teistsuguste vaadetega inimesi erakonnas karistama.

Tema sõnul saabuks rahvahääletuse järel selles küsimuses selgus. "See oleks ühemõtteline juriidiline tagatis inimestele, kes ei soovi samasooliste abielude lubamist seaduslikult. Siis ei saa seda tulevikus muuta enam ilma rahvahääletuseta," rääkis Reinsalu.

Reinsalu tõrjus ka viiteid, et see teema ei ole tegelikult ühiskonna jaoks oluline." Kui öeldakse, et see pole oluline teema, siis meediat vaadates see nii ei ole. Kui see on ajakirjanduses teema number üks, siis järelikult ka ühiskonna jaoks," leidis ta.

Reinsalu sõnul valitseb kooseluseaduse osas riigikogus vaikiv salakokkulepe, mille arhitektid on teiste seas ka opositsiooniliste Reformierakonna juht Kaja Kallas ja sotsiaaldemokraatide liider Indrek Saar ning selle kohaselt kooseluseaduse rakendussätetega parlamendis edasi ei liiguta.