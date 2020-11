Juhatuse esimehe ametiaeg on kolm aastat. Ettevõtte senine juht Jaak Kaabel uueks ametiajaks tagasi ei kandideerinud.

"TS Laevad lähiaastate väljakutsed on seotud parvlaevade elektrifitseerimise ja klienditeeninduse digitaallahenduste arendamistega. Indrek Randveeri eelnev töökogemus energeetika, lennunduse ja tehnoloogia vallast ning laialdased teadmised kliendikogemuse juhtimisel ja erinevate IT-rakenduste arendamisel aitavad neid eesmärke ellu viia," ütles TS laevade nõukogu esimees Valdo Kalm.

TS Laevad juhatus on kolmeliikmeline, teised juhatuse liikmed on laevandusvaldkonna juht Guldar Kivro ja teenindusvaldkonna juht Ave Metsla.

Randveeril on majandusalane magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist. Praegu töötab ta Eesti Energias koduturgude müügi- ja kliendikogemuse direktorina ja on nõukogu liige ettevõtetes ASi Bankish ja AS Finora Capital. Randveerile kuulub ka kinnisvara arenduse ja juhtimisalase nõustamisega tegelev ettevõte Randvest OÜ.

Varasemalt on ta töötanud juhtivatel kohtadel erinevates Eesti ettevõtetes, sh OÜs Microsoft Estonia, ASis Starman, olnud Estonian Airi kommertsjuht ja juhatuse liige ja täitnud üle 12 aasta ka EMT juhatuse liikme ja müügidirektori kohuseid.

Randveerile ei kuulu Tallinna Sadama aktsiaid.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis mullu 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Kontserni 2019. aasta müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.