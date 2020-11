Biden valis oma kauaaegse abi personaliülemaks Valges Majas

USA valitud president Joe Biden teatas kolmapäeval, et ta valis oma kauaaegse abi Ron Klaini personaliülemaks Valges Majas.

"Ron olnud mulle hindamatu palju aastaid, mis me oleme koos töötanud," ütles Biden avalduses 59-aastase Klaini kohta.

Klain oli Bideni personaliülem, kui ta oli asepresident.

"Tema sügav, mitmekülgne kogemus ja võimekus teha tööd inimestega üle kogu poliitilise spektri on täpselt see, mida ma vajan Valge Maja personaliülemas, kui me astume vastu sellele kriisihetkele ja ühendame taas meie riigi," ütles Biden.