Koalitsioon leppis kokku rahvahääletuse küsimuses

ERR-ile teadaolevalt on küsimus "Kas abielu peaks jääma Eestis mehe ja naise vaheliseks liiduks?". Küsimus on praegu riigikogus koalitsioonierakondade fraktsioonides arutlusel ja sellest lähtuvalt võib ka muutuda, kuid pigem on muutumine vähetõenäoline.

Küsimus on väga sarnane peaminister Jüri Ratta nädal tagasi välja käidud küsimuse vormiga. Vikerraadio peaministritunnis ütles Ratas, et küsimus võiks olla "Kas abielu peab jääma Eestis mehe ja naise vaheliseks liiduks?".

Rahvahääletus abieluteemadel peaks toimuma tuleva aasta kevadel. Plaani kohaselt võiks see toimuda 25. aprillil. Samas vabariigi valimiskomisjon on öelnud, et varaseimalt saab rahvahääletuse korraldada tuleva aasta mai lõpul.