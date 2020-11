Narva koolijuht ootab juba distantsõppe lõppu

Viiruse leviku piiramiseks saatis Narva linnavalitsus munitsipaalkoolid distantsõppele ja peatas huvikoolide tegevuse. Narvas on viimase nädalaga viirusesse nakatunud üle 100 inimese ja viirus on hakanud ka koolidesse levima. Ühtekokku on praegu koduõppel üle 5000 lapse.

Enam kui 1000 õpilasega Narva Pähklimäe gümnaasiumil on distantsõppe kogemus kevadest meeles ja selleks olid valmis nii õpilased kui ka õpetajad. Kuid direktor Vjatšeslav Konovalovi sõnul arvuti ees istumine klassiõpet siiski täielikult ei asenda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Õpetamine tähendab ka emotsiooni, žeste, silmsidet, kahjuks pole seda kaameras alati võimalik edasi anda. Seepärast läheb midagi kaotsi. Me ei tea ka, mis kodus toimub. Kui lapsed on omapäi, siis hajub nende tähelepanu tihti isegi videotunni ajal. Arvan, et mida kauem distantsõpe kestab, seda rohkem me kaotame," sõnas Konovalov.



Lisaks pole 36 Pähklimäe gümnaasiumi õpilasel kodus arvutit ja nende jaoks on distantsõpe veelgi keerulisem. Samas haridusministeeriumile alluv Narva Vanalinna Riigikool koduõppele seekord üle ei läinud. Tegemist on keelekümbluskooliga ja keelekümblus põhineb eeskätt klassiõppel.

Narva Vanalinna Riigikooli direktor Tatjana Stepanova ütles, et klassides õpe annab parima tulemuse ja keelekümbluslaste jaoks see on väga tähtis. "Oleme kontaktis terviseametiga, jälgime, mis toimub meie koolis ja kuna praegu on olukord enam-vähem rahulik, siis jätkamegi. Kui ei, siis ühe tunniga otsustame ära ja teeme nii nagu teistes koolides," sõnas Stepanova.

Esialgu saadeti Narva munitsipaalkoolid distantsõppele kümneks päevaks, samas ei välista terviseamet, et algklasside lapsed võidakse varem koolidesse lubada.