Terviseamet jättis Harjumaa koolijuhid nädalavahetusel hätta

Harjumaa kahele koolijuhile tõi pühapäevahommikune telefonikõne kolleegilt teate koroonaviirusega nakatumisest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõigepealt võtsin mina ühendust koolipidajaga, püüdsin kätte saada terviseametit. Kui see ei õnnestunud, siis järgmisena võtsin ühendust meie Kiili perearstikeskuse perearst Melika Lutteriga," selgitas Kiili gümnaasiumi direktor Ruth Pekkenen.

Ka Järveküla kooli direktor Mare Räis helistas kohe pärast teate saamist terviseameti põhja regionaalosakonna telefonile. Kodulehel kontaktiks jäetud lauatelefonile ei vastanud keegi. Lisaks helistas ta koroonaviiruse infotelefonile.

"Kui tahame lapsed distantsõppele saata, siis tuli mul võtta ühendust ka terviseametiga. Aga telefon, millel vastatakse, on üldtelefon 1247 ja see oli minu jaoks üks negatiivseid kogemusi, et sellelt telefonilt tegelikult juhiseid ei saa," rääkis Räis.

Terviseametisse helistades tegutsevad koolijuhid vastavalt neile 5. novembril saadetud haridusministeeriumi korraldusele. Selles on öeldud, et kui distantsõppele mineku otsus tehakse selleks, et tõkestada tuvastatud koroonaviiruse levikut, tuleb otsus eelnevalt kooskõlastada terviseametiga. Lisaks tahtsid koolidirektorid praktilist nõu.

"See, mida me tahtsime küsida terviseametilt, on ennekõike see, mis puudutab lähikontaktsust ehk kes on siis ikkagi need, kes määratakse, et nad on lähikontaktsed. Lisaks nendele õpetajatele, kes on puutunud kokku konkreetselt haigestunuga, huvitab meid see pool, mis saab õpilastest," rääkis Pekkenen.

Mõlemad koolid tegutsesid edasi omapäi, sest esmaspäevani poleks saanud oodata.

"Esimene kõne õpetajalt, kes oli haigestunud, jõudis minuni 15 minutit enne kella üheksat hommikul. See tähendas seda, et me kohe alustasime õpetajate kaardistamist ja õpilaste kaardistamist, kes on olnud temaga lähikontaktsed. Kui me seda lähikontaktsete ringi läbi kammisime, selgus, et meil on teine koroonahaige õpetaja veel," rääkis Räis.

Järveküla kool saatis esialgu distantsõppele väikeklassid, kuid esmaspäeva õhtul tehti koostöös terviseametiga uus otsus kogu kool distantsõppele saata. Kiili gümnaasiumis läksid isolatsiooni algkool ja kaks põhikooli klassi.

Ameti juht palus andeks

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno palus koolijuhtide ees andeks. Tema sõnul on tegemist töökorralduse probleemiga, mis nüüd lahendatakse.

Haridusministeeriumilt "Aktuaalsel kaameral" vaatamata korduvatele palvetele intervjuud saada ei õnnestunud.

"Meie kõige suuremad vabandused nendele koolidele, kes meid nädalavahetusel kätte ei saanud. /.../ Ühelt poolt on see tingitud sellest, et meil endal nädalavahetusel valveinimest majas tööl ei ole, kes tavapäraselt neid kõnesid vastu võtab. Teisalt me muutsime reedel oma tegevust selliselt, et vastavalt kokkuleppele häirekeskusega suunasime kõik meile tulevad koroonakõned häirekeskuse telefonile 1247. Me arvasime, et sellega on probleem iseenesest lahenenud, aga nagu näha, oli tegelikkuses olukord teine," selgitas Lanno.

"Tegelikult 1247 operaatoritel on olemas ka meie valvetelefoni kontaktid, mis on mõeldud väga suurte nakkusohtude puhul. Nii et häirekeskusel on teada meie inimesed, keda saab ka nädalavahetusel kätte. Ja kuna me ametina töötame seitse päeva nädalalas, siis on need inimesed ka kättesaadavad, nad teevad igapäevast tööd," sõnas Lanno vastuseks küsimusele, kuhu koolijuhid peaksid edaspidi nädalavahetusel helistama.