USA valimiste üleminekuperioodi viivitus võib segada võitlust pandeemiaga

President Donald Trump tegi esimese avaliku esinemise pärast valimistulemuste teada saamist möödunud laupäeval. Trump ei maininud erinevaid valimistega seotud kohtuvaidlusi, mis ta kampaania on algatanud, küll aga andis mõista, et koroonaviiruse vastane võitlus ei pruugi edaspidi olla tema juhtida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ideaalis me ei pane majandust kinni. Mina ei pane, see administratsioon ei tee seda. Loodetavasti… Vaatame, mis juhtub tulevikus, kes teab, milline administratsioon tuleb, eks aeg näitab, aga ma ütlen, et see administratsioon ei pane majandust kinni," ütles Trump.

USA meedia kuulutas aga välja valimiste võitja kolmes osariigis, kus käis tihe rebimine lõpuni välja. Trump võitis Põhja-Carolinas, Joe Biden Arizonas ja Georgias.

Bideni viimased nopped olid märkimisväärsed, sest mõlema osariigi elanikud ei olnud aastakümneid demokraatide presidendikandidaati valinud. Georgias võitis Biden vaid 14 000 häälega, mistõttu hakati seal hääli käsitsi üle lugema. Samal ajal ootab Bideni meeskond, et valitsus algataks ametlikult presidendi võimu üleminekuperioodi, mis annaks neile ligipääsu valitsusasutustele ja rahastusele.

"Me tahame lihtsalt ligi pääseda luureinfole, ohuhinnangutele, käimasolevale koroonaviirusega seotud tööle, nii et oleme valmis valitsema," ütles Joe Bideni üleminekumeeskonna nõunik Jen Psaki.

Bideni üleminekumeeskond on eelkõige mures, et igasugune viivitus võib häirida nende koroonaviiruse vastast võitlust.