Bideni meeskonnale loovutatakse ka ülejäänud Valge Majaga seotud kontod, näiteks esileedi kasutatav. Kõik olemasolevad säutsud kontodel @POTUS, @FLOTUS, @VP ja teised arhiveeritakse. Seejärel need taaskäivitatakse nulli postituseni.

Sotsiaalmeediahiid valmistub aktiivselt toetama Valge Maja institutsionaalsete Twitteri kontode üleminekut 20. jaanuaril 2021, kinnitas Twitteri kõneisik Nick Pacilio Politicole.

Tema sõnul tehakse seda, konsulteerides Rahvusarhiiviga, nagu see oli ka aastal 2017.

Trump kasutab platvormi väga aktiivselt ja teda vahel süüdistatud selles, et ta valitseb säutsudega ja kujundab Twitteris oma poliitilist kaubamärki.

Presidendi ametlikust kontost enam kasutab ta siiski oma isiklikku, millel on ligi 80 miljonit jälgijat. Valge Maja kontot on Trump kasutanud peamiselt oma isiklike säutsude jagamiseks.

Valge Maja ametlikku Twitterit jälgib ka hoopis vähem ehk 33 miljonit inimest.

Twitterit on survestatud ohjeldama presidendi tegevust desinformatsiooni ja vandenõuteooriate levitamisel. Twitter on asunud lisama Trumpi säutsudele hoiatusi, et need võivad sisaldada valeväiteid.

Nii on talitatud näiteks paljude postitustega USA presidendivalimiste tulemuste kohta.

Trump on Twitteris korduvalt säutsunud valimiste võltsimisest, esitamata selle kohta mingeid tõendeid. Paljud Ühendriikide valimisametnikud on need väited tagasi lükanud.

Tulevane president Joe Biden kasutab Twitterit Trumpist märksa vähem. Ta on jaganud 7000 säutsu, samas kui Trump umbes 58 000.