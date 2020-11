Välismaised koroonajuhtumid pärinevad lõviosas Venemaalt ja Ukrainast

Politsei-ja piirivalveameti kommunikatsiooni peaspetsialist Britta Sepp rääkis, et 1. oktoobrist 10. novembrini ületati Vene-Eesti piiri 20 489 korda, samal perioodil ületas Eesti piiri 1414 Ukraina kodanikku.

Põhja prefektuuri Tallinna piiripunkti juht Raavo Järva kinnitas, et lennukiga Venemaalt ja Ukrainast siiani otse Eestisse tulla ei saa. Küll aga on maismaapiiripunkti ületamine teatud juhtudel lubatud. "Seal vabariigi valitsuse korralduses loetletudel juhtumitel. Seal on näiteks kaubavedude puhul ja töötamise eesmärgil. Kõiki kontrollitakse, kontrollitakse, kas ta läheb selle korralduse erisuse alla või mitte," ütles Järva.

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna nõunik Irina Dontšenko ütles, et kokku on olnud pandeemia algusest 126 juhtu, mis on seotud reisimisega Venemaale ja 102 juhtu seotud reisimisega Ukrainasse. "Sealhulgas ka Venemaalt on meil sissetoodud haigusjuhte. Ja näiteks 45. nädalal 66-st reisimisega seotud haigusjuhust on üks viiendik ehk 14 haigusjuhtu seotud reisimisega Venemaale. Ukrainast on 20 juhtu registreeritud."

Töötajate ja õppijate puhul nõutakse kahe riigi vahel valimist ainult eriolukorras. Praegu kehtib välismaalt tulevate inimeste suhtes liikumisvabaduse piirang. Dontšenko tõdes, et kõikide juhtumite puhul ei ole aga meetmed tõhusad.

"Praegu meil on natuke leebem see ületamine. Inimesed, kes tulevad, peavad tegema testi piiri peal, peavad viibima eneseisolatsioonis, peavad ära ootama testi tulemuse, enne tulemust ei tohi kodust väljuda. Aga kahjuks kõikide juhtude puhul ei ole need meie meetmed tõhusad," rääkis Dontšenko.

Ta lisas, et väga suur muret kõrge sissetoodud juhtumite arv ei põhjusta.

"Praegu üldine taust on selline, et reisimisega seotud sissetoodud haigusjuhtude osakaal üldiselt haigestunute arvust langeb meil. See tähendab seda, et enamasti on meil kohalik levik praegu, millest me oleme ka täheldanud, et meil on alanud epideemiline levik. Viimasel ajal eriti selliseid Venemaalt sissetoodud haigusjuhtudest koldeid ei ole täheldatud ega registreeritud."

Järva sõnul pole piiri ületamise edasist reguleerimist arutatud. Siiski on praegu piirangud veidi karmimad.

"Võib-olla, mis on erinev näiteks suvega võrreldes, paljudest riikidest saabudes ei pidanud jääma isolatsiooni. Täna on seis selline, et põhimõtteliselt meil ei olegi riiki, kust tulles ei peaks jääma isolatsiooni. Välja arvatud Leedu, Läti ja Soome," kommenteeris Järva.