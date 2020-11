Paljassaare jaam hakkab peagi rohkem reovett vastu võtma

Praeguseks on valmis kandekonstruktsioonid, esimesed seadmed on kavas kasutusele võtta järgmise aasta esimestel kuudel. Kogu investeeringu maht on 7,6 miljonit eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Võimsam liivapüüdur võimaldab vastu võtta senisest umbes 15 rohkem vett, mis on eriti oluline vihmade ajal, kui vooluhulgad lähevad kuni viis kuni kuus korda suuremaks. Tallinna tänavate uputamise probleemi see ilmselt siiski lõplikult ei lahenda.

Tallinna Vee tootmisdirektor Aleksandr Timofejev selgitas, et Tallinnas on ühisvoolne kanalisatsioon ja see tähendab seda, et kui sajab vihma, siis vihmavesi satub ka reoveekanalisatsiooni ja puhastusjaamas peab seda puhastama.

"Kui reoveepuhastusjaam võtab rohkem vett vastu, see tähendab, et me suudame võtta linnast vastu rohkem vett. Loomulikult neid olukordi, kui tänavad on uputatud, peab olema vähem. Kas see hetkel lahendab probleemi Tallinnas – ilmselt mitte, sest kõva pinda tuleb rohkem ja neid uputusi võib kindlasti lokaalselt tulla," lausus Timofejev.